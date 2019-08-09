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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам

00:55, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019
Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Панихида по погибшим на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводникам пройдет на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в пятницу, на 40-й день после трагедии, говорится в сообщении Санкт-Петербургской митрополия РПЦ.
Панихиду отслужит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
"В 13.30 по случаю 40-го дня гибели моряков-подводников владыка отслужит панихиду на Серафимовском кладбище", - отмечается в сообщении.
В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В Минобороны отмечали, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Они были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырех звезд Героя России.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Погибших подводников 6 июля с почестями похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссия
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