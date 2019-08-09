В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Близкие, коллеги, друзья и поклонники простятся с популярным шансонье Вилли Токаревым в пятницу в храме Святителя Николая в Москве, после чего артиста похоронят на Калитниковском кладбище.

Токарев ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет, об этом сообщил его сын Антон Токарев.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию.

"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа. Похоронят на Калитниковском кладбище", - сказал друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.

Свои соболезнования в связи с уходом артиста выразили многие коллеги по цеху, среди которых певицы Любовь Успенская и Татьяна Буланова, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, друзья и коллеги артиста, живущие в США, и многие другие.

"Вилли Токарев был, безусловно, человеком незаурядным, талантливым. Его место на эстраде никем не будет занято никогда. Сегодня кардинальным образом изменилась жизнь, многие наши артисты записывают свои диски в Америке или Европе, и Вилли, как артист из эмиграции, в этом смысле он - последний из могикан. Его биография сложилась таким образом, что популярность его пришла из-за океана. Изменилась жизнь, изменились приоритеты, но он принес нам чувство ностальгии из-за океана, поэтому мы любили его творчество, и поэтому он вернулся обратно к себе домой", - сказал РИА Новости Швыдкой.