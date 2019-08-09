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РИА Новости

Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении

00:50, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Эквадора Рафаэль Корреа
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг – РИА Новости. Уехавший за границу экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа отнесся к просьбе генпрокурора страны о его предварительном заключении как к политическому шоу, заявил он сам РИА Новости, отметив, что это не помешает ему в будущем продолжить карьеру в стране.
В среду Генпрокуратура Эквадора попросила предварительное заключение для экс-главы государства по делу о взятках и коррупции в крупнейшей политической партии Эквадора Alianza Pais, которую он же и основал. Корреа также привлечен к судебному разбирательству по делу о похищении в 2012 году в Колумбии депутата Рафаэля Бальды.
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"Это шоу, которое продолжается… Каждый день они изобретают какую-нибудь глупость. Есть ордер на арест, на который на международном уровне не обратили внимание. Интерпол отказался включить меня в свой список", - сказал Корреа.
В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.
"Я думаю вернуться в страну, если мне позволят", - отметил Корреа. При этом он подчеркнул, что не сможет по закону переизбираться на должность президента, но сможет быть кандидатом на пост вице-президента или главы парламента.
"Но пока у меня нет подтвержденных предложений", - подчеркнул он.
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Рафаэль КорреаЭквадорВ мире
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