Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг – РИА Новости. Уехавший за границу экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа отнесся к просьбе генпрокурора страны о его предварительном заключении как к политическому шоу, заявил он сам РИА Новости, отметив, что это не помешает ему в будущем продолжить карьеру в стране.

В среду Генпрокуратура Эквадора попросила предварительное заключение для экс-главы государства по делу о взятках и коррупции в крупнейшей политической партии Эквадора Alianza Pais, которую он же и основал. Корреа также привлечен к судебному разбирательству по делу о похищении в 2012 году в Колумбии депутата Рафаэля Бальды.

"Это шоу, которое продолжается… Каждый день они изобретают какую-нибудь глупость. Есть ордер на арест, на который на международном уровне не обратили внимание. Интерпол отказался включить меня в свой список", - сказал Корреа.

В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.

"Я думаю вернуться в страну, если мне позволят", - отметил Корреа. При этом он подчеркнул, что не сможет по закону переизбираться на должность президента, но сможет быть кандидатом на пост вице-президента или главы парламента.