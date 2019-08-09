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РИА Новости

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности

00:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 9 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса Джамму и Кашмира, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Джамму и Кашмире и призывает к максимальной сдержанности", - сказал Дюжаррик.
По его словам, позиция ООН по поводу этого региона определяется уставом ООН и соответствующими резолюциями СБ.
"Генсек напоминает о соглашении 1972 года о двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном, которое предполагает, что окончательный статус Джамму и Кашмира должен быть определен мирными средствами в соответствии с уставом ООН", - указал Дюжаррик.
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"Генсек ООН также обеспокоен сообщениями об ограничениях, введенных на индийской стороне Кашмира, которые могут обострить ситуацию с правами человека в регионе. Генсек призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут повлиять на статус Джамму и Кашмира", - подчеркнул он.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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Антониу ГутеррешПакистанООНИндияВ мире
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