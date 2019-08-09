Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности

ООН, 9 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса Джамму и Кашмира, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Джамму и Кашмире и призывает к максимальной сдержанности", - сказал Дюжаррик.

По его словам, позиция ООН по поводу этого региона определяется уставом ООН и соответствующими резолюциями СБ.

"Генсек напоминает о соглашении 1972 года о двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном, которое предполагает, что окончательный статус Джамму и Кашмира должен быть определен мирными средствами в соответствии с уставом ООН", - указал Дюжаррик.

"Генсек ООН также обеспокоен сообщениями об ограничениях, введенных на индийской стороне Кашмира, которые могут обострить ситуацию с правами человека в регионе. Генсек призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут повлиять на статус Джамму и Кашмира", - подчеркнул он.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.