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РИА Новости

Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса

00:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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РИМ, 9 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте фактически возложил ответственность за начавшийся политический кризис на вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, предложив ему объяснить причины прекращения работы нынешнего правительства итальянцам.
"Вчера и сегодня вечером ко мне приходил Сальвини, который сообщил мне о намерении прекратить деятельность правительства и перейти к голосованию, чтобы капитализировать поддержку, которой располагает "Лига", - сказал Конте в специальном заявлении для прессы в четверг вечером.
По словам премьера, он заверил Сальвини, что обеспечит максимальную прозрачность нынешнего кризиса. Этот переход, отметил Конте, должен прийти перед лицом парламентариев.
"Я прочитал в ноте Сальвини призыв к парламентариям не терять времени и вернуться к заседаниям как можно скорее. Не министру внутренних дел созывать палаты парламента и определять сроки политического кризиса. Однако министру как сенатору и лидеру "Лиги" полагается объяснить стране и избирателям причины, которые побудили его столь резко прервать деятельность правительства", - подчеркнул премьер.
Маттео Сальвини
Вчера, 02:02РИА Новости
Сальвини заявил о разногласиях в правительственной коалиции Италии
Конте подчеркнул, что на встречах с Сальвини он указал, что многие предстоящие реформы "будут неминуемо прерваны". Кроме того, премьер жёстко высказался против придания правительству характеристики "неработающего", обратившись таким образом к заявлениям лидера "Лиги".
"Это правительство всегда говорило мало и работало много, оно не находилось на пляже", - сказал Конте, напомнив таким образом о недавнем пребывании Сальвини на морском курорте, откуда тот вел работу.
"Я свяжусь с председателями Палаты депутатов и Сената с тем, чтобы они приняли меры в рамках своих полномочий для того, что были палаты вновь вернулись к заседаниям", - сказал Конте.
Ранее в четверг Сальвини провел часовую встречу с Конте, в ходе которой уведомил главу правительства о том, что правящая коалиция более не существует, и предложил зафиксировать данный факт в парламенте, а затем провести досрочные выборы.
Поводом для такого заявления Сальвини стало состоявшееся в среду голосование в сенате по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). В ходе этого голосования парламентарии "Лиги" проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию, подготовленную по данному вопросу Д5З.
Конте начал свой рабочий день со встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, которому, согласно конституции Италии, принадлежит право распустить парламент и назначить выборы новых палат. Уже после этой беседы Конте провел встречу с Сальвини.
После заявлений лидера "Лиги" о готовности к внеочередным выборам об этом же объявил лидер "Движения", вице-премьер Луиджи Ди Майо.
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниИталияВ мире
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