Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

РИМ, 9 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте фактически возложил ответственность за начавшийся политический кризис на вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, предложив ему объяснить причины прекращения работы нынешнего правительства итальянцам.

"Вчера и сегодня вечером ко мне приходил Сальвини, который сообщил мне о намерении прекратить деятельность правительства и перейти к голосованию, чтобы капитализировать поддержку, которой располагает "Лига", - сказал Конте в специальном заявлении для прессы в четверг вечером.

По словам премьера, он заверил Сальвини, что обеспечит максимальную прозрачность нынешнего кризиса. Этот переход, отметил Конте, должен прийти перед лицом парламентариев.

"Я прочитал в ноте Сальвини призыв к парламентариям не терять времени и вернуться к заседаниям как можно скорее. Не министру внутренних дел созывать палаты парламента и определять сроки политического кризиса. Однако министру как сенатору и лидеру "Лиги" полагается объяснить стране и избирателям причины, которые побудили его столь резко прервать деятельность правительства", - подчеркнул премьер.

Конте подчеркнул, что на встречах с Сальвини он указал, что многие предстоящие реформы "будут неминуемо прерваны". Кроме того, премьер жёстко высказался против придания правительству характеристики "неработающего", обратившись таким образом к заявлениям лидера "Лиги".

"Это правительство всегда говорило мало и работало много, оно не находилось на пляже", - сказал Конте, напомнив таким образом о недавнем пребывании Сальвини на морском курорте, откуда тот вел работу.

"Я свяжусь с председателями Палаты депутатов и Сената с тем, чтобы они приняли меры в рамках своих полномочий для того, что были палаты вновь вернулись к заседаниям", - сказал Конте.

Ранее в четверг Сальвини провел часовую встречу с Конте, в ходе которой уведомил главу правительства о том, что правящая коалиция более не существует, и предложил зафиксировать данный факт в парламенте, а затем провести досрочные выборы.

Поводом для такого заявления Сальвини стало состоявшееся в среду голосование в сенате по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). В ходе этого голосования парламентарии "Лиги" проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию, подготовленную по данному вопросу Д5З.

Конте начал свой рабочий день со встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, которому, согласно конституции Италии, принадлежит право распустить парламент и назначить выборы новых палат. Уже после этой беседы Конте провел встречу с Сальвини.