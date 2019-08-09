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РИА Новости

Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ

00:42, 9 августа 2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с официальной просьбой отозвать из летних каникул верхнюю палату, чтобы сенаторы рассмотрели законопроект об ужесточении контроля над оружием, который был принят нижней палатой еще в феврале, сообщает в пятницу телеканал NBC News.
Ранее с открытым письмом аналогичного содержания выступили мэры 214 американских городов после того, как за одни выходные в США произошли два крупных инцидента со стрельбой, повлекшие многочисленные жертвы.
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Житель Техаса убил 22 человек в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой, более 20 были ранены. Еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Как отмечает NBC News, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл пока не отреагировал на призыв Пелоси.
Два законопроекта, которые в феврале утвердила находящаяся под контролем демократов палата представителей, называли наиболее значительным шагом в сфере ужесточения контроля надо оружием за пару десятилетий. В частности, они предполагает усиление федеральной системы проверок информации о потенциальном покупателе оружия.
Кроме того, правоохранительные органы получают больше времени на проведение этой проверки – десять дней с возможностью продления еще на десять. Нынешние законы предписывают все равно совершить продажу оружия, если результаты проверки не поступили в течение трех рабочих дней.
Трамп, который в феврале заявлял, что наложит вето на оба этих законопроекта, пока не отреагировал не предложение Пелоси. Однако в свете последних двух инцидентов он сам призвал республиканцев и демократов принять закон, требующий проверки биографических данных при покупке оружия.
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