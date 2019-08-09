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РИА Новости

В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014

00:36, 9 августа 2019
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© AP Photo / Charlie RiedelЛюди на акции протеста в Сент-Луисе. 20 августа 2014
Люди на акции протеста в Сент-Луисе. 20 августа 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Город Фергюсон - пригород Сент-Луиса в Миссури - отмечает на этой неделе пятилетие с момента гибели 18-летнего Майкла Брауна. Это событие в 2014 году спровоцировало протесты и беспорядки в США и вызвало дебаты в обществе о насилии полиции против афроамериканцев.
По сообщению мэрии, она провела на прошлой неделе "уикенд единства", который проходит уже в пятый раз. В городе состоялась местная ярмарка вакансий и небольшое мероприятие с зажжением свечей. Также 5 августа прошло общественное заседание по гражданскому надзору за деятельностью муниципалитета, а до сентября у граждан есть возможность выдвинуть кандидатов на премию в честь защиты прав местных жителей.
Город Фергюсон с 2016 года выполняет программу реабилитации по соглашению с министерством юстиции. Расследование минюста установило, что в городе наблюдалась практика несправедливого отношения к афроамериканцам со стороны полиции и судов. Город пополнял свою истощенную казну за счет штрафов с местных жителей, в основном за нарушение правил дорожного движения, причем штрафы де-факто затрагивали в большей степени афроамериканцев.
По результатам соглашения федеральных властей и муниципалитета был создан специальный мониторинговый механизм, который под контролем минюста проверяет все возможные случаи несправедливого отношения к гражданам по расовому признаку.
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Корреспондент РИА Новости спросил американское министерство юстиции, довольны ли там ходом выполнения соглашения. Представитель министерства заявил, что оно от комментариев отказывается.
Майкл Браун был застрелен белым полицейским 9 августа 2014 года. Федеральные власти провели расследование, по итогам которого большое жюри не стало возбуждать дело против полицейского. Были сочтены заслуживающими доверия показания офицера полиции о том, что Браун был остановлен после мелкой кражи из магазина и пытался отнять у него пистолет.
Тем не менее в момент непосредственно после гибели Брауна и в ближайшие месяцы после нее в общественном мнении возобладала версия активистов, согласно которой, Браун не нападал на полицейского, а поднял руки и все равно был застрелен. Массовые беспорядки прошли в Фергюсоне в августе и ноябре 2014 года, масштабные протесты последовали и во многих других городах США. Активисты заявляли, что полицейские, часто белые, демонстрируют явные предрассудки в адрес потенциальных правонарушителей-афроамериканцев.
Убийство Брауна стало наиболее известным, но далеко не единственным резонансным случаем убийства невооруженного афроамериканца белым полицейским. В подавляющем большинстве случаев полицейские были оправданы судом или по результатам служебного расследования.
Газета Washington Post после убийства Брауна стала собирать статистику убийств полицейскими американцев всех рас. С 2015 года число таких убийств, в том числе вооруженных людей и тех, кто нападал на полицию, варьировалось от 962 до 992 человека в год. Примерно в каждом 20-м случае от рук полиции гибнет ничем не вооруженный человек.
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