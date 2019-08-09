В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Город Фергюсон - пригород Сент-Луиса в Миссури - отмечает на этой неделе пятилетие с момента гибели 18-летнего Майкла Брауна. Это событие в 2014 году спровоцировало протесты и беспорядки в США и вызвало дебаты в обществе о насилии полиции против афроамериканцев.

По сообщению мэрии, она провела на прошлой неделе "уикенд единства", который проходит уже в пятый раз. В городе состоялась местная ярмарка вакансий и небольшое мероприятие с зажжением свечей. Также 5 августа прошло общественное заседание по гражданскому надзору за деятельностью муниципалитета, а до сентября у граждан есть возможность выдвинуть кандидатов на премию в честь защиты прав местных жителей.

Город Фергюсон с 2016 года выполняет программу реабилитации по соглашению с министерством юстиции. Расследование минюста установило, что в городе наблюдалась практика несправедливого отношения к афроамериканцам со стороны полиции и судов. Город пополнял свою истощенную казну за счет штрафов с местных жителей, в основном за нарушение правил дорожного движения, причем штрафы де-факто затрагивали в большей степени афроамериканцев.

По результатам соглашения федеральных властей и муниципалитета был создан специальный мониторинговый механизм, который под контролем минюста проверяет все возможные случаи несправедливого отношения к гражданам по расовому признаку.

Корреспондент РИА Новости спросил американское министерство юстиции, довольны ли там ходом выполнения соглашения. Представитель министерства заявил, что оно от комментариев отказывается.

Майкл Браун был застрелен белым полицейским 9 августа 2014 года. Федеральные власти провели расследование, по итогам которого большое жюри не стало возбуждать дело против полицейского. Были сочтены заслуживающими доверия показания офицера полиции о том, что Браун был остановлен после мелкой кражи из магазина и пытался отнять у него пистолет.

Тем не менее в момент непосредственно после гибели Брауна и в ближайшие месяцы после нее в общественном мнении возобладала версия активистов, согласно которой, Браун не нападал на полицейского, а поднял руки и все равно был застрелен. Массовые беспорядки прошли в Фергюсоне в августе и ноябре 2014 года, масштабные протесты последовали и во многих других городах США. Активисты заявляли, что полицейские, часто белые, демонстрируют явные предрассудки в адрес потенциальных правонарушителей-афроамериканцев.

Убийство Брауна стало наиболее известным, но далеко не единственным резонансным случаем убийства невооруженного афроамериканца белым полицейским. В подавляющем большинстве случаев полицейские были оправданы судом или по результатам служебного расследования.