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РИА Новости

Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ

00:31, 9 августа 2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейб, который был уволен из ведомства весной прошлого года, подал в суд на Минюст США и ФБР, согласно исковому заявлению, на которое ссылается издание Axios, бывший сотрудник бюро настаивает, что его отставка была политически мотивирована, кроме того, увольнение нарушило его право на свободу слова.
"Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал иск к Минюсту и ФБР за нарушение его прав согласно "первой поправке" (конституции США) в части увольнения за "отказ присягнуть на партийную верность" президенту Трампу", - говорится в сообщении издания.
Во вторник иск против американской администрации с таким же содержанием подал и экс-агент ФБР Питер Стржок. Он тоже обвиняет власти в том, что они нарушили его право на свободу слова, а также право не свидетельствовать против себя (первая и пятая поправки конституции).
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