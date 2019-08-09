Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ

"Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал иск к Минюсту и ФБР за нарушение его прав согласно "первой поправке" (конституции США) в части увольнения за "отказ присягнуть на партийную верность" президенту Трампу", - говорится в сообщении издания.

Во вторник иск против американской администрации с таким же содержанием подал и экс-агент ФБР Питер Стржок. Он тоже обвиняет власти в том, что они нарушили его право на свободу слова, а также право не свидетельствовать против себя (первая и пятая поправки конституции).