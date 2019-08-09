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РИА Новости

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

00:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за оповещения об урагане в Москве, сообщается на сайте РТРС.
Сообщение вывели в эфир по указанию МЧС три раза с интервалом в один час. Телезрителей предупредили о надвигающемся сильном ветре в ряде регионов европейской части страны и рекомендуемых мерах предосторожности.
Систему предупреждения о чрезвычайных ситуациях впервые использовали в центральном узле инфраструктуры — в составе федерального центра формирования мультиплексов.
Ее задействовали в соответствии с регламентом, действующим на основании соглашения между МЧС и РТРС.
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Вчера, 16:48РИА Новости
МЧС предупредило о ливне и ураганном ветре в четверг и пятницу в Москве
При завершении работы системы произошло срабатывание модуля безопасности, который блокирует часть функций передающего оборудования. Из-за этого трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме.
Сейчас все каналы работают в штатном режиме, сообщили в РТРС.
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Столичное ГУ МЧС предупреждало, что дождь будет идти почти всю пятницу с полуночи до шести вечера. Порывы ветра составляли 12-17 метров в секунду, а к полудню усилятся до 23 метров в секунду.
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности.
МЧС рекомендовало переждать непогоду в капитальном строении, беречь детей и не выходить гулять в парки, не укрываться под деревьями.
Кроме того, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Парк Горького закрыли для посетителей с вечера четверга.
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Ливень, гроза и шквалистый ветер. В Москве готовятся к непогоде
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МЧСОбщество
Популярные комментарии
Больше так не делайте !!! Тем более, что был самый обычный дождь !!! Я мать еле успокоил !! У людей паника была после таких предупреждений !!!
9 августа, 01:29
yangibon
46200020
Наконец то "Зомби Шоу" хоть не надолго прервалось.
9 августа, 01:46
с старый прапор
35930012
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