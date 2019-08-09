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РИА Новости

"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии

00:23, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоржественное открытие ПМЭФ
Торжественное открытие ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Интер РАО" готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 в случае обеспечения его экономической эффективности, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в преддверии заседания Евразийского межправсовета, которое состоится в пятницу в киргизской Чолпон-Ате. С российской стороны в этой встрече примет участие глава правительства Дмитрий Медведев.
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Приходько подтвердил, что киргизские партнеры в конце 2018 года обратились к РФ с предложением рассмотреть возможность возобновления сотрудничества по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Он также заверил, что Россия готова изучить варианты взаимодействия с Киргизией в электроэнергетике при условии выполнения обязательств по соглашению о Верхне-Нарынском каскаде и компенсации затрат Русгидро по этому проекту.
"В июне сего года тематика проектов строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 обсуждалась на двусторонних экспертных консультациях с участием российских компаний. ПАО "Интер РАО" готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту в случае обеспечения его экономической эффективности", - заявил Приходько.
Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году. В 2016 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместной реализации этих двух проектов. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект 37 миллионов долларов собственных средств. Требование о компенсации расходов компании является предметом международного арбитражного разбирательства, в октябре 2018 года "Русгидро" подало развернутое исковое заявление к Киргизской республике.
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Сергей ПриходькоРоссияКиргизияВ миреЭкономика
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