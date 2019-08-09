"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Интер РАО" готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 в случае обеспечения его экономической эффективности, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в преддверии заседания Евразийского межправсовета, которое состоится в пятницу в киргизской Чолпон-Ате. С российской стороны в этой встрече примет участие глава правительства Дмитрий Медведев.

Приходько подтвердил, что киргизские партнеры в конце 2018 года обратились к РФ с предложением рассмотреть возможность возобновления сотрудничества по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Он также заверил, что Россия готова изучить варианты взаимодействия с Киргизией в электроэнергетике при условии выполнения обязательств по соглашению о Верхне-Нарынском каскаде и компенсации затрат Русгидро по этому проекту.

"В июне сего года тематика проектов строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 обсуждалась на двусторонних экспертных консультациях с участием российских компаний. ПАО "Интер РАО" готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту в случае обеспечения его экономической эффективности", - заявил Приходько.