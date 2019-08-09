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РИА Новости

Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии

00:21, 9 августа 2019
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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько в Грецию
Рабочий визит руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько в Грецию
© Пресс-служба правительства РФ
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия готова изучить варианты взаимодействия с Киргизией в электроэнергетике при условии выполнения обязательств по соглашению о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС и компенсации затрат "Русгидро" по этому проекту, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в преддверии заседания Евразийского межправсовета, которое состоится в пятницу в киргизской Чолпон-Ате. Российскую сторону на этих переговорах представляет премьер Дмитрий Медведев. Приходько подтвердил, что киргизские партнеры в конце 2018 года обратились к РФ с предложением рассмотреть возможность возобновления сотрудничества по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
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"Российская сторона была бы готова изучить варианты взаимодействия в сфере электроэнергетики, включая сооружение новых генерирующих объектов в Киргизии, в случае выполнения киргизской стороной в полном объеме обязательств по межправсоглашению о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС от 20 сентября 2012 года, компенсации понесенных затрат ПАО "РусГидро", организации сотрудничества на новых условиях", - сообщил Приходько, говоря о возможности подписания нового соглашения по этому проекту.
Требование о компенсации расходов "Русгидро" при реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС является предметом международного арбитражного разбирательства. В октябре 2018 года "Русгидро" подало развернутое исковое заявление к Киргизской Республике. Ведется подготовка дела к рассмотрению.
В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций и Камбаратинской ГЭС-1. Общая запланированная мощность каскада должна была составить 237,7 МВт. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина - ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии. В 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект 37 миллионов долларов собственных средств.
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