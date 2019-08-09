Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возможность встречи премьеров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса на полях заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии прорабатывается, стороны могут обсудить реализацию договора о Союзном государстве, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Встреча глав правительств пройдет в городе Чолпон-Ате. Ожидается, что участники совета обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.

Приходько, говоря о возможности отдельных двусторонних встреч российского премьера с коллегами из стран ЕАЭС, в частности, с Румасом, упомянул, что контакты глав правительств России и Белоруссии носят регулярный характер, в том числе на полях многосторонних мероприятий.

"В Чолпон-Ате прорабатывается встреча Дмитрия Медведева и Сергея Румаса для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе с учетом итогов встречи президентов России и Белоруссии в рамках VI Форума регионов 18 июля сего года в Санкт-Петербурге, а также хода работы над программой действий по реализации положений договора о создании Союзного государства", - отметил представитель правительства.

Он подчеркнул, что Союзное государство – "продвинутый формат интеграции, которая выходит далеко за пределы экономической сферы". Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, сейчас активно ведется разработка программы действий по реализации положений этого договора, напомнил первый замглавы аппарата правительства.

Говоря о влиянии работы по расширению интеграции РФ и Белоруссии на интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, он отметил, что "время показало, что ЕАЭС и Союзное государство гармонично дополняют друг друга". "Позитивный опыт взаимодействия может подтолкнуть других партнеров к дальнейшему углублению сотрудничества", - добавил представитель кабмина.

По его словам, Россия и Белоруссия входят в число наиболее активных участников интеграционных объединений на пространстве СНГ, а российско-белорусские отношения "нередко выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив".

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что, в частности, стороны договорились разработать "дорожные карты" по интеграции в различных сферах к ноябрю 2019 года, унифицированное законодательство - к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.