Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T00:14Z
https://ria.ru/20190809/1557320441.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144166/49/1441664978_0:210:3198:2009_1036x0_80_0_0_e80816dd25f78e0466642311db18d9bf.jpg
РИА Новости

Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС

00:14, 9 августа 2019
217
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодготовка к проведению Петербургского экономического форума
Подготовка к проведению Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Решение по распределению импортных пошлин в ЕАЭС должно учитывать интересы всех сторон, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Встреча глав правительств пройдет в городе Чолпон-Ате. Ожидается, что участники совета обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.
Торжественное открытие ПМЭФ
00:12РИА Новости
Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
"Задача состоит в том, чтобы найти такие развязки, которые учитывали бы интересы всех сторон. Проведена серия консультаций, позволивших сблизить позиции. Ожидаем существенного продвижения вперед предстоящем на заседании межправсовета", - сказал Приходько журналистам, отвечая на вопрос о позиции РФ по распределению импортных пошлин.
Он подчеркнул, что "в рамках союза рассматривается несколько подходов к определению нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза". По его словам, это нормальный рабочий процесс.
Кроме того, отвечая на вопрос о расширении полномочий Евразийской экономической комиссии, Приходько заявил, что в повестке заседания 9 августа в Чолпон-Ате не запланировано дискуссии по этому вопросу.
При этом Приходько подчеркнул, что данная тема требует внимания.
"К тому же внешние условия быстро меняются, появляются новые сферы экономики, которые требуют адекватного регулирования и учета в интеграционных процессах", - пояснил он.
001000
Обсудить 0
Евразийский экономический союзСергей ПриходькоВ миреЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
РИА
Новости
Торжественное открытие ПМЭФ
Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
Лента
новостей
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
КНДР объявила о созыве 29 августа сессии парламента
Торжественное открытие ПМЭФ
"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
Рабочий визит руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько в Грецию
Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019
Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии, сказал Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019
Медведев прилетел в Чолпон-Ату на заседание Межправсовета ЕАЭС
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
МИД Японии сообщил, когда японцы приедут на Курилы по безвизовому обмену
Южные Курилы
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
Люди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния