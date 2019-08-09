Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Решение по распределению импортных пошлин в ЕАЭС должно учитывать интересы всех сторон, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Встреча глав правительств пройдет в городе Чолпон-Ате. Ожидается, что участники совета обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.
"Задача состоит в том, чтобы найти такие развязки, которые учитывали бы интересы всех сторон. Проведена серия консультаций, позволивших сблизить позиции. Ожидаем существенного продвижения вперед предстоящем на заседании межправсовета", - сказал Приходько журналистам, отвечая на вопрос о позиции РФ по распределению импортных пошлин.
Он подчеркнул, что "в рамках союза рассматривается несколько подходов к определению нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза". По его словам, это нормальный рабочий процесс.
Кроме того, отвечая на вопрос о расширении полномочий Евразийской экономической комиссии, Приходько заявил, что в повестке заседания 9 августа в Чолпон-Ате не запланировано дискуссии по этому вопросу.
При этом Приходько подчеркнул, что данная тема требует внимания.
"К тому же внешние условия быстро меняются, появляются новые сферы экономики, которые требуют адекватного регулирования и учета в интеграционных процессах", - пояснил он.