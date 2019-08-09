Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Решение по распределению импортных пошлин в ЕАЭС должно учитывать интересы всех сторон, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Встреча глав правительств пройдет в городе Чолпон-Ате. Ожидается, что участники совета обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.

"Задача состоит в том, чтобы найти такие развязки, которые учитывали бы интересы всех сторон. Проведена серия консультаций, позволивших сблизить позиции. Ожидаем существенного продвижения вперед предстоящем на заседании межправсовета", - сказал Приходько журналистам, отвечая на вопрос о позиции РФ по распределению импортных пошлин.

Он подчеркнул, что "в рамках союза рассматривается несколько подходов к определению нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза". По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Кроме того, отвечая на вопрос о расширении полномочий Евразийской экономической комиссии, Приходько заявил, что в повестке заседания 9 августа в Чолпон-Ате не запланировано дискуссии по этому вопросу.

При этом Приходько подчеркнул, что данная тема требует внимания.