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РИА Новости

Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС

00:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоржественное открытие ПМЭФ
Торжественное открытие ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Реализация цифровых инициатив - ключевое направление деятельности ЕАЭС на ближайшую перспективу, Россия нацелена на конструктивную работу по этому вопросу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Встреча глав правительств пройдет в городе Чолпон-Ате. Ожидается, что участники совета обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.
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"Реализация цифровой повестки – одно из ключевых направлений деятельности Союза на ближайшую перспективу. "Пятерка" реагирует на вызовы современности, встраивается в новые мировые тренды. В этой работе учитываются вопросы безопасности в информационной сфере. И это не зависит от позиций государств-членов в международных рейтингах", - сказал Приходько.
По его словам, цифровизация экономики открывает новые возможности для бизнеса, снижает бюрократические барьеры во внешнеэкономической сфере, обеспечивает результативность борьбы с теневым оборотом товаров.
Он отметил, что за год в Союзе сформирована нормативная и институциональная база, подготовлена стартовая площадка для запуска конкретных цифровых инициатив, а комиссии и государства-члены совместно прорабатывают наиболее перспективные проекты.
"Среди них – создание Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; запуск трансграничного пространства доверия; развитие торговых площадок, использующих интернет технологии", - рассказал Приходько
"Россия нацелена на конструктивную работу на этом направлении. Есть основания рассчитывать, что через некоторое время это окажет позитивное влияние на международные цифровые рейтинги государств Союза", - добавил он.
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Евразийский экономический союзСергей ПриходькоВ миреЭкономика
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