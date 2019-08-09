Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Реализация цифровых инициатив - ключевое направление деятельности ЕАЭС на ближайшую перспективу, Россия нацелена на конструктивную работу по этому вопросу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Встреча глав правительств пройдет в городе Чолпон-Ате. Ожидается, что участники совета обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.

"Реализация цифровой повестки – одно из ключевых направлений деятельности Союза на ближайшую перспективу. "Пятерка" реагирует на вызовы современности, встраивается в новые мировые тренды. В этой работе учитываются вопросы безопасности в информационной сфере. И это не зависит от позиций государств-членов в международных рейтингах", - сказал Приходько.

По его словам, цифровизация экономики открывает новые возможности для бизнеса, снижает бюрократические барьеры во внешнеэкономической сфере, обеспечивает результативность борьбы с теневым оборотом товаров.

Он отметил, что за год в Союзе сформирована нормативная и институциональная база, подготовлена стартовая площадка для запуска конкретных цифровых инициатив, а комиссии и государства-члены совместно прорабатывают наиболее перспективные проекты.

"Среди них – создание Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; запуск трансграничного пространства доверия; развитие торговых площадок, использующих интернет технологии", - рассказал Приходько