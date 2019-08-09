Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T06:10Z
https://ria.ru/20190809/1557318072.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155731/76/1557317601_552:0:4193:2048_1036x0_80_0_0_8b6d2346dd8331f23a666ac8ea2beda7.jpg
РИА Новости
Культура

Мишель Уильямс вернется к роли подруги Тома Харди в "Веном 2"

06:10, 9 августа 2019
75
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures Corporation (2018)
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Американская актриса Мишель Уильямс снова снимется в роли подруги Тома Харди в сиквеле "Венома", сообщает Yahoo Entertainment.
"Я в деле. Тем более, что давно фанатею от работ Энди Серкиса в кино. Он столько всего достиг. Рада, что мы будем сотрудничать: у него есть чему поучиться", - сказала Мишель Уильямс.
Серкис снял такие картины, как "Дыши ради нас" (2017 год) и "Маугли" (2018 год). Но большую известность британский актер получил после участия в фильмах "Властелин колец" (Голлум) и "Планета обезьян" (Цезарь). Также он сыграл одержимого физика Улисса Клова в оскароносной "Черной пантере".
Четырехкратная номинантка на премию "Оскар" вернется к роли адвоката Энн Вейинг. В первой части она была обручена с репортером Эдди Броком (Том Харди), в которого вселился инопланетянин-симбиот – Веном.
Премьера сиквела запланирована на октябрь 2020 года.
Исполнитель главной роли в фильме Веном актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018
27 июля, 13:19Культура
Стало известно, кто может снять "Венома 2"
000000
КультураЭнди СеркисМишель УильямсКино и сериалыНовости культурыТом Харди (Эдвард Харди)
Рекомендуем
Коала в руках ветеринарной медсестры Werribee Zoo
В Австралии детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу
РИА
Новости
Групповая выставка современных российских и зарубежных художников в галерее Триумф
В галерее "Триумф" открывается выставка о призраках прошлого
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Названы курорты России, где на жителя приходится больше всего туристов
Плановые летние учения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке
Пограничники России и США подписали план взаимодействия на 2020 год
Лента
новостей
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Электроснабжение восстановлено во всех селах Приамурья после паводка
Новорожденный
Росстат узнал, в каком возрасте рожают первого ребенка
Андрей Миляев
Суд оставил в силе решение об аресте главы управления угрозыска Приморья
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
В МЧС рассказали, в каких городах Приамурья снижается уровень воды в реках
Военнослужащий с ПЗРК Игла
Гостям конкурса АрМИ-2019 в Китае разрешили пострелять на симуляторах ПЗРК
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Актер из сериала "Чернобыль" снимется в шведском триллере
Тушение лесных пожаров
В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла на 50 тысяч гектаров
Американский гангстер Аль Капоне
В тюрьме-музее Алькатрас откроется выставка о знаменитых заключенных
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз подтвердила, что не хочет сниматься в кино
Паводок в Хабаровском крае
Паводок подтопил несколько дворов в Хабаровске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния