Мишель Уильямс вернется к роли подруги Тома Харди в "Веном 2"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Американская актриса Мишель Уильямс снова снимется в роли подруги Тома Харди в сиквеле "Венома", сообщает Yahoo Entertainment.
"Я в деле. Тем более, что давно фанатею от работ Энди Серкиса в кино. Он столько всего достиг. Рада, что мы будем сотрудничать: у него есть чему поучиться", - сказала Мишель Уильямс.
Серкис снял такие картины, как "Дыши ради нас" (2017 год) и "Маугли" (2018 год). Но большую известность британский актер получил после участия в фильмах "Властелин колец" (Голлум) и "Планета обезьян" (Цезарь). Также он сыграл одержимого физика Улисса Клова в оскароносной "Черной пантере".
Четырехкратная номинантка на премию "Оскар" вернется к роли адвоката Энн Вейинг. В первой части она была обручена с репортером Эдди Броком (Том Харди), в которого вселился инопланетянин-симбиот – Веном.
Премьера сиквела запланирована на октябрь 2020 года.
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