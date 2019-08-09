Какие опасности поджидают россиян на хадже в Мекке

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Миллионы верующих со всего мира совершают сегодня главные обряды хаджа — обязательного для мусульман паломничества в Мекку. В том числе и более 20 тысяч россиян. О том, как они переживают главное событие в своей жизни и с какими трудностями сталкиваются, — в материале РИА Новости.

Аномальная жара

Из всех паломничеств хадж, пожалуй, самый экстремальный. Особенно хорошо это видно как раз в девятый день месяца зуль-хиджа (месяц совершения хаджа), когда паломники взбираются на гору Арафат. Там они должны молиться и размышлять о Боге и собственной душе. До вечера. В 50-градусную жару.

Дмитрию Шубилину удалось вырваться из августовских московских холодов сюда, в Мекку, но ему вряд ли позавидуешь. Рано утром он вместе с миллионами единоверцев отправился на Арафат, где, по преданию, встретились Адам и Ева после изгнания из рая. В семь утра было плюс 27 — и это самое прохладное время. Днем в тени температура достигает сорока градусов, сколько на солнце — даже думать страшно.

"Жару очень сложно переносить, поэтому все проводят этот день в палатках. Два года назад их оборудовали кондиционерами, и теперь в них комфортные плюс 25. А до этого терпели. Народу тут много, вот что еще неудобно", — рассказывает он корреспонденту РИА Новости.

Паломников предупреждают: когда они из палатки с кондиционером выходят на улицу, организм сталкивается с резким перепадом температуры, и нужно всегда быть в головном уборе. Еще совершающим хадж мужчинам помогает то, что они облачаются в специальную белую одежду, символизирующую чистоту перед Всевышним.

"Стояние на горе Арафат в жару можно назвать аналогией Судного дня — из одежды только белое покрывало, и все просят у Всевышнего прощения", — замечает Шубилин.

Сотни тысяч

Этот день считается у мусульман одним из самых важных, поэтому находящиеся на горе Арафат паломники стараются как можно больше молиться. О себе, родственниках, благополучии своей страны.

А молятся буквально всем миром: совершение хаджа хотя бы раз в жизни обязательно для каждого мусульманина. Сейчас на планете порядка 1,8 миллиарда последователей ислама и, конечно, Саудовская Аравия чисто физически не в состоянии принять столько людей. Поэтому установлены специальные квоты, прямо пропорциональные числу верующих в той или иной стране. В России, по разным данным, от 15 до 20 миллионов мусульман, и квота в этом году — двадцать с половиной тысяч мест.

Добираются россияне до Мекки по-разному. Чаще всего самолетом до Дубая, а оттуда сутки на автобусе. Такая поездка обходится примерно в 145 тысяч рублей. Прямой перелет до Джидды, что рядом со священным городом ислама, — около 210 тысяч рублей. Как сообщили РИА Новости в Совете муфтиев России, стоимость хаджа для российских граждан остается одной из самых низких в мире — даже в странах СНГ дороже.

"Высокий риск заражения"

Дмитрий Шубилин неоднократно совершал хадж и, по его словам, каждый раз наибольшее впечатление производит семикратный обход Каабы — кубического сооружения, возведенного, по преданию, ангелами. Оно находится в центре Запретной мечети (Аль-Харам), и его постоянно окружают сотни тысяч человек.

"Здесь, помимо самого места, впечатляет еще уровень взаимодействия людей разных национальностей. Бывает, обходишь Каабу, и к тебе подходит маленький ребенок, чтобы угостить финиками. Потом какая-нибудь совершенно незнакомая женщина протягивает конфетку или кто-то идет за водой себе и тебе. Особенно внимательны выходцы из жарких стран — они видят "беленьких" россиян, наматывающих километры в жару, и очень трепетно к ним относятся", — говорит паломник.

Всего в хадже участвуют представители 168 стран. В это время усиленно работают и службы безопасности, и медики. Еще бы: такое скопление людей из разных уголков Земли, надо проявлять осторожность. Например, российским паломникам рекомендуют чаще мыть руки, чихать и кашлять в салфетку, избегать контактов с заболевшими, а также не приближаться к верблюдам и не пить их молоко.

"Риск завоза паломниками инфекционных болезней связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых они прибывают. Усиливается опасность распространения таких заболеваний, как холера, менингококковая инфекция, лихорадка Зика, а также кори и полиомиелита", — предупредили в Роспотребнадзоре перед паломничеством.

Мошенники и паникеры

Каждый паломник обязан выполнять указания руководителя группы, который знает, куда и когда нужно идти. Непослушание опасно для жизни: в 2015 году из-за хаотичного скопления паломников в Мекке произошла давка, погубившая 2110 человек. С тех пор местные власти постоянно улучшают систему безопасности. С прошлого года, например, каждому паломнику выдают специальный паспорт, который в случае чего поможет ему сориентироваться.

"А с этого года Саудовская Аравия ввела электронные визы. Это намного облегчило сбор документов: теперь паломникам не надо специально везти их в Москву", — рассказывает первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Но занимаются этим только аккредитованные муфтиятами хадж-операторы. Дело в том, что уже многие годы духовные управления мусульман в разных регионах борются с мошенниками. Обычно те завлекают неосведомленных паломников низкими ценами, а потом исчезают вместе с деньгами. Хотя список проверенных операторов с лицензией Ростуризма есть на сайтах муфтиятов.

Праздник несмотря ни на что

Уже который год ведется реставрация мечети Аль-Харам: после завершения работ там поместится почти два миллиона верующих. "Сейчас здесь грандиозная стройка, и это доставляет неудобства — где-то перекрыты проходы", — сетует Дмитрий Шубилин.

Впрочем, несмотря на сложности, паломники говорят, что мечта их жизни сбылась, все счастливы молиться в святом месте. С заходом солнца они спустятся с горы Арафат в долину Муздалифа и наберут камушков, чтобы в долине Мина совершить обряд побивания шайтана, установленный пророком Авраамом (Ибрахимом).