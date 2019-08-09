Тайка Вайтити перед четвертым "Тором" снимет фильм про футбол

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следующим проектом Тайки Вайтити на студии Fox Searchlight станет фильм о футболе, затем режиссер приступит к работе над картиной "Тор 4" . Следующим проектом Тайки Вайтити на студии Fox Searchlight станет фильм о футболе, затем режиссер приступит к работе над картиной "Тор 4" сообщает Deadline.

Лента будет называться "Следующий гол – победный". В ее основе - документальная работа 2014 года Майка Бретта и Стива Джеймисона, получившая премию Независимого британского кино как лучший фильм.

Главный герой - голландский тренер Томас Рогнген, который берется за невыполнимую задачу по превращению сборной Американского Самоа из абсолютных неудачников в победителей.