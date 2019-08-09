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РИА Новости
Культура

Тайка Вайтити перед четвертым "Тором" снимет фильм про футбол

00:01, 9 августа 2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следующим проектом Тайки Вайтити на студии Fox Searchlight станет фильм о футболе, затем режиссер приступит к работе над картиной "Тор 4" сообщает Deadline.
Лента будет называться "Следующий гол – победный". В ее основе - документальная работа 2014 года Майка Бретта и Стива Джеймисона, получившая премию Независимого британского кино как лучший фильм.
Главный герой - голландский тренер Томас Рогнген, который берется за невыполнимую задачу по превращению сборной Американского Самоа из абсолютных неудачников в победителей.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года Вайтити начнет работу над картиной "Тор: Любовь и гром", ради чего отложит экранизацию японской манги "Акира" на Warner Bros.
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