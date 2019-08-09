Тайка Вайтити перед четвертым "Тором" снимет фильм про футбол

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следующим проектом Тайки Вайтити на студии Fox Searchlight станет фильм о футболе, затем режиссер приступит к работе над картиной "Тор 4" сообщает Deadline.
Лента будет называться "Следующий гол – победный". В ее основе - документальная работа 2014 года Майка Бретта и Стива Джеймисона, получившая премию Независимого британского кино как лучший фильм.
Главный герой - голландский тренер Томас Рогнген, который берется за невыполнимую задачу по превращению сборной Американского Самоа из абсолютных неудачников в победителей.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года Вайтити начнет работу над картиной "Тор: Любовь и гром", ради чего отложит экранизацию японской манги "Акира" на Warner Bros.
17 июля, 11:21КультураТайка Вайтити снимет четвертого "Тора"