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РИА Новости
Туризм

В Приморье в объектив фотоловушек попал новый леопард

23:56, 9 августа 2019
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CC0 / Wildfaces / Леопард
Леопард
CC0 / Wildfaces /
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки животного, которого лишь недавно начали фиксировать фотоловушки, сообщает пресс-служба заказника.
"Уверены, что этого дальневосточного леопарда вы еще не видели", - пишут сотрудники заповедника и поясняют, что эта особь впервые попала в объективы фотоловушек не так давно.
Эксперты уточняют, что судя по размерам, это молодой леопард, который недавно начал самостоятельную жизнь без матери.
Научные сотрудники присвоили кошке номер Leo 151Un, где Un обозначает, что пол животного пока неизвестен.
Кроме того, в середине июля в заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда.
Дальневосточный леопард
14 июля, 00:39Туризм
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
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