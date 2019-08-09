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РИА Новости
Туризм

Хозяин Курильского озера: на Камчатке опубликовали снимки медведя Казановы

23:21, 9 августа 2019
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© Фото : "Кроноцкий государственный заповедник"/Сергей ЕрыковБурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
© Фото : "Кроноцкий государственный заповедник"/Сергей Ерыков
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедники опубликовали снимки одного из крупнейших медведей в заказнике.
"Это Казанова. Доминантный самец и гроза окрестностей", - поясняют сотрудники заповедника.
Эксперты добавляют, что "несмотря на почтенный возраст (более 20 лет) и многочисленные шрамы, Казанова до сих пор вселяет страх в местных обитателей".
В кадр зверя смог поймать фотограф Сергей Ерыков. "Всем своим видом этот медведь показывает, кто главный на Курильском озере", - пишут сотрудники заказника.
В комментариях подтверждают внушительные размеры зверя. "Видела его однажды. Такой огромный!", - вспоминает Ирина Хомутова из Новосибирска.
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