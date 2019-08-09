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РИА Новости
Туризм

Эксперты: в Россию стали чаще приезжать туристы из Южной Кореи и Китая

07:04, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранная туристка на Манежной площади
Иностранная туристка на Манежной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Китай, Германия, Южная Корея, Израиль и Италия - вот страны, из которых в Россию приезжает больше всего туристов, сообщает Amadeus.
Аналитики компании изучили динамику въездного потока в страну за первое полугодие 2019 года. Особый рост интереса к России наблюдается среди иностранных туристов из Китая (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Южной Кореи (+26%), Израиля (+6,2%) и Италии (+5%).
"Для туристов из Южной Кореи и Израиля уже несколько лет действует безвизовый режим. Гости, посещающие приграничные регионы Дальнего Востока, могут претендовать на электронную визу, - поясняет гендиректор российского офиса компании Леонид Мармер. - Между Китаем и Россией более десяти лет действует безвизовый режим для организованных групп. Постепенный рост турпотока из Италии связан в том числе с открытием дополнительных рейсов российских авиакомпаний".
В то же время, согласно данным экспертов, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение турпотока из Германии (-4,3%), Чехии (-4,6%) и Франции (-8,2%). По словам Леонида Мармера, это объясняется повышенным спросом на поездки в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. "Если мы сравним показатели по этим странам с данными 2017 года, то увидим стабильный рост турпотока", – говорит эксперт.
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