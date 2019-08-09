Эксперты: в Россию стали чаще приезжать туристы из Южной Кореи и Китая

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Китай, Германия, Южная Корея, Израиль и Италия - вот страны, из которых в Россию приезжает больше всего туристов, сообщает Amadeus.

Аналитики компании изучили динамику въездного потока в страну за первое полугодие 2019 года. Особый рост интереса к России наблюдается среди иностранных туристов из Китая (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Южной Кореи (+26%), Израиля (+6,2%) и Италии (+5%).

"Для туристов из Южной Кореи и Израиля уже несколько лет действует безвизовый режим. Гости, посещающие приграничные регионы Дальнего Востока, могут претендовать на электронную визу, - поясняет гендиректор российского офиса компании Леонид Мармер. - Между Китаем и Россией более десяти лет действует безвизовый режим для организованных групп. Постепенный рост турпотока из Италии связан в том числе с открытием дополнительных рейсов российских авиакомпаний".