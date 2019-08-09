В тюрьме-музее Алькатрас откроется выставка о знаменитых заключенных

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В тюрьме-музее Алькатрас (США, штат Теннесси) в августе откроется выставка, посвященная знаменитым заключенным, В тюрьме-музее Алькатрас (США, штат Теннесси) в августе откроется выставка, посвященная знаменитым заключенным, сообщает knoxnews.com.

Будут представлены 20 экспонатов, созданных узниками американских тюрем. Например, портрет гангстера Аль Капоне, который сидел в Алькатрасе в 30-е годы прошлого века.

Выставку организовало некоммерческое общество P.A.T.H. из Калифорнии, которое поддерживает программы тюремного искусства и помогает заключенным продавать свои работы.