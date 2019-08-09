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РИА Новости
Культура

В тюрьме-музее Алькатрас откроется выставка о знаменитых заключенных

04:50, 9 августа 2019
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© Фото : Public domainАмериканский гангстер Аль Капоне
Американский гангстер Аль Капоне
© Фото : Public domain
Американский гангстер Аль Капоне
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В тюрьме-музее Алькатрас (США, штат Теннесси) в августе откроется выставка, посвященная знаменитым заключенным, сообщает knoxnews.com.
Будут представлены 20 экспонатов, созданных узниками американских тюрем. Например, портрет гангстера Аль Капоне, который сидел в Алькатрасе в 30-е годы прошлого века.
Выставку организовало некоммерческое общество P.A.T.H. из Калифорнии, которое поддерживает программы тюремного искусства и помогает заключенным продавать свои работы.
Экспозиция откроется в августе и продлится до весны 2020 года.
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