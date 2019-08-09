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РИА Новости

Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе

08:00, 9 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Выдвижение резервов, выход артиллерии на огневые позиции, участившиеся полеты беспилотников над линией соприкосновения — украинская армия активизировалась на мариупольском направлении. Об этом на днях сообщили в управлении Народной милиции непризнанной республики. По данным ополчения, ВСУ приводят в высшую степень боевой готовности части и подразделения, переброшенные к линии фронта из тыла. В Мариуполе по тревоге подняли полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады — их бойцы выдвинулись в район сосредоточения на севере города в ожидании команды прибыть на передовые позиции. О текущей ситуации в Донбассе — в материале РИА Новости.

Подготовка

Накануне в ДНР заявили о выходе артиллерийских установок калибра 152 и 122 миллиметра на огневые позиции в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка. Кроме того, вдоль всей линии соприкосновения в последние дни участились полеты украинских беспилотников.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
7 августа, 08:01Радио
В Донецке заявили о развертывании ВСУ в боевые порядки под Мариуполем
"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики, — сообщили в управлении Народной милиции ДНР. — Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время украинские оккупанты осуществят террористические акты вблизи переднего края".
Об активности частей и подразделений ВСУ вблизи линии соприкосновения представители ДНР заявляли еще 3 августа. Тогда управление Народной милиции сообщило, что украинские силовики оборудуют новые инженерные укрепления на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Водяное и Талаковка. В ведомстве добавили, что в районе подконтрольного Киеву поселка Богдановка военные глушили сигнал БПЛА ОБСЕ для сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений. Вчера в ДНР заявили, что силовики размещают военную технику возле жилых домов в населенных пунктах Дружба, Попасная и Зайцево.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие
А 31 июля представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров заявил, что существует опасность ухудшения обстановки на линии соприкосновения. "Мы продолжаем фиксировать нарушения со стороны вооруженных формирований Украины, поэтому есть предпосылки возможной деградации достигнутого прогресса. Мы возлагаем большие надежды на принятые дополнительные меры, однако важно, чтобы они оставались не только на бумаге, а применялись реально", — сообщил Никоноров.

Хромая дисциплина

В Донбассе последние недели неспокойно, несмотря на перемирие, объявленное 21 июля. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. И тем не менее силовики продолжают обстреливать Донбасс.
Во вторник ВСУ атаковали из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Верхнеторецкое. В результате осколочные ранения получил военнослужащий ДНР. В тот же день украинские силовики обстреляли подступы к Горловке из минометов. Кроме того, украинский добровольческий батальон вел огонь по окраинам поселка шахты имени Гагарина из гранатометов. Обстрел длился 15 минут и прекратился только после того, как на позициях силовиков прогремел взрыв, — судя по всему, кто-то из них случайно взорвал гранату. За минувшую среду, по информации ополчения, силовики ВСУ семь раз нарушили перемирие и выпустили по республике 12 мин калибром 82 миллиметра.
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Вчера, 09:41РИА Новости
ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Тем не менее дисциплина в украинских войсках продолжает хромать. Пятого августа силовики из 92-й бригады ВСУ попытались самовольно демонтировать металлические конструкции на территории шахты "Бутовка-Донецкая" в районе подконтрольного Киеву города Авдеевка, чтобы, очевидно, сдать их на лом. В результате двое военнослужащих подорвались на мине ОЗМ-72. Один мародер погиб на месте, второго тяжело ранило. Ранее, 2 августа, на своих же минах подорвалась группа украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию ДНР. Инцидент произошел южнее поселка Опытное. А в конце июля бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении военнослужащих-контрактников из ВСУ.

Военная риторика

На фоне наращивания Киевом войсковой группировки в Донбассе в украинских СМИ все чаще звучит воинственная риторика. В частности, 31 июля бывший первый заместитель генпрокурора страны Николай Голомша заявил в эфире телеканала "112 Украина", что конфликт на юго-востоке можно решить только "милитарным путем". Он подчеркнул, что внутреннюю политику необходимо ужесточать. А депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua" и вовсе предложил построить на границе с Донбассом стену. Рост воинственных настроений в стране совсем не согласуется с якобы миролюбивыми планами президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса.
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
"В команде Зеленского заявили, что вопрос реинтеграции Донбасса должен выноситься на референдум, — заявил в эфире радио "Спутник" научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. — Но, видимо, власти Украины решили применить другой метод — демонстрации гражданам ситуации напряженности, боевых действий и отторжения ДНР и ЛНР. То есть, с одной стороны, они говорят, что все будет решаться конституционным путем, на референдуме, с другой — сами же показывают, что договориться с Донбассом, скорее всего, будет нельзя. Поэтому, видимо, решение вопроса посредством плебисцита в дальнейшем не представляется возможным — ввиду того, что украинские власти, обостряя военную ситуацию, сами говорят категорическое "нет" возвращению Донбасса в состав Украины".
Вопрос, решится ли Киев на попытку завоевать Донбасс военной силой в ближайшее время, остается открытым. В пользу этого варианта развития событий говорят недавно озвученные планы украинских властей закупить в США крупную партию летального оружия. Но в любом случае август — несчастливый месяц для крупных наступлений ВСУ. Пять лет назад, в августе 2014-го, "заварился" первый серьезный котел под Иловайском, куда попали крупные силы украинских военных. И в Киеве об этом помнят.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВладимир ЗеленскийУкраинаБезопасность
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