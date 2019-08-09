Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T07:54Z
https://ria.ru/20190809/1557300972.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147966/31/1479663135_0:131:2541:1560_1036x0_80_0_0_3d327a2d6da0408722899cb497c77f70.jpg
РИА Новости

Орудия эволюции. Почему еще ни одна обезьяна не превратилась в человека

08:00, 9 августа 2019
1896
© AP Photo / Wong Maye-EШимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Чернополосые капуцины — приматы из семейства цепкохвостых обезьян — уже больше трех тысяч лет пользуются каменными орудиями труда, причем напоминающими те, что были у людей олдувайской культуры. Шимпанзе умеют изготавливать инструменты для раскалывания орехов, ловли насекомых и охоты на мелких млекопитающих. Как полагают ученые, обезьяны унаследовали эту способность от общего с человеком предка и разработали собственную технологию.

Обезьяна умелая

Почти все прошлое столетие люди считались единственным биологическим видом, способным не только применять, но и изготавливать орудия труда. Из этой черты выводились важные физиологические признаки человека: большой мозг, противостоящий большой палец и бинокулярное зрение.
Британская исследовательница Джейн Гудолл, наблюдавшая шимпанзе в 1960-х годах в национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании, обратила внимание, что они подбирают с земли ветки, тщательно очищают их от листьев и мелких сучков и лишь затем используют для ловли термитов. Из листьев и мха приматы делали своеобразные губки, способные всасывать воду. Ими они протирали свои "охотничьи инструменты". Кроме того, они кололи камнями орехи.
Именно такие каменные "молоточки" возрастом больше четырех тысяч лет канадские антропологи обнаружили в Кот д’Ивуаре (Африка) в 2007 году. На самих камнях были остатки крахмала, встречающегося в орехах — излюбленной пище шимпанзе. Следы износа и сколы по краям также подтверждали, что камни использовались для колки орехов. Останков древних людей рядом с орудиями не было.
По мнению авторов работы, это доказывает, что обезьяны сами догадались, как использовать камни. Второе вероятное объяснение — шимпанзе и люди унаследовали этот навык от общего предка. Это значит, Homo sapiens — не единственный вид, сообразивший, как из подручных материалов сделать орудие труда.
Шимпанзе
30 апреля, 08:00РИА Новости
Поразительные факты о шимпанзе, которые доказывают их родство с людьми

Культурная эволюция капуцинов

Еще одним доказательством технологической развитости обезьян стали каменные молотки со следами ударов, наковальни и случайно отколовшиеся кусочки камней, обнаруженные британскими и бразильскими учеными в национальном парке Серра-да-Капивара (Бразилия). Радиоуглеродный анализ показал, что наиболее старые из них сделаны не менее трех тысяч лет назад.
Внешне они похожи на орудия олдувайской культуры, которыми пользовались древние гоминиды. Но останков наших далеких предков рядом с артефактами не было.
Само место раскопок хорошо известно приматологам — именно здесь чернополосые капуцины до сих пор предпочитают колоть орехи-кешью. Более того, исследователи не раз наблюдали, как эти обезьяны ударяют камнем о камень, в результате чего получаются отщепы и оббитые ядрища. Этими каменными щепками капуцины раскалывают прочную скорлупу орехов.
© Falotico et al. / Nature Ecology & Evolution 2019Орудия труда древних капуцинов, найденные антропологами в Бразилии
Орудия труда древних мартышек-капуцинов, найденные антропологами в Бразилии
© Falotico et al. / Nature Ecology & Evolution 2019
Орудия труда древних капуцинов, найденные антропологами в Бразилии
Всего исследователи нашли около ста подобных древних рубил общей массой больше пятидесяти килограммов. Они сильно отличаются друг от друга по манере изготовления и использования.
Если три тысячи лет назад обезьяны делали относительно легкие и небольшие орудия труда (предположительно, для разделки мягкой пищи), то примерно пятьсот лет назад перешли на крупные и тяжелые камни. Видимо, еда стала более твердой и крупной. Еще через двести лет капуцины пристрастились к орехам кешью, и это сразу же сказалось на характере орудий — они полегчали.
Изначально капуцины довольствовались грубо оббитыми камнями, но со временем усовершенствовали острые каменные щепы. Из поколения к поколению их делали все больше. По мнению исследователей, в этом смысле "культурная эволюция" обезьян практически неотличима от технологического прогресса наших непосредственных предков.
Орудия делают и тайские макаки-крабоеды, чтобы разбивать панцирь ракообразных и моллюсков специальными камнями. Причем эти навыки приматы передают из поколения в поколение.
Бразильские капуцины, изготовляющие орудия труда
24 июня, 18:09РИА Новости
Ученые открыли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет

Память преткновения

Несмотря на некоторый технологический прогресс, обезьянам никогда не стать людьми. Для этого им не хватает рабочей памяти, уверен американский антрополог Дуайт Рид. Согласно наблюдениям, они одновременно могут манипулировать не более чем тремя предметами. А те из них, кто научился общаться с людьми языком жестов, крайне редко используют фразы, состоящие из трех слов и никогда — из четырех и больше.
Скорее всего, одновременное оперирование тремя понятиями — предел возможностей для современных приматов (за исключением человека). Вероятно, такими же рамками был ограничен общий предок шимпанзе и человека, живший около шести миллионов лет назад. В противном случае пришлось бы предположить, что наши ближайшие родственники интеллектуально деградировали, но никаких предпосылок в пользу такой гипотезы нет.
Для создания чего-то более сложного, чем ручные рубила, которыми орудовали Homo erectus, необходимо рекурсивное мышление — умение применять новые логические операции к результатам предшествующих. А это возможно, только если рабочая память способна вместить более четырех концепций одновременно. У человека этот показатель равен семи.
По оценкам Рида, уже Homo habilis, делавшие галечные орудия с одним режущим краем, могли оперировать четырьмя понятиями сразу. Homo erectus — пятью, а неандертальцы и первые сапиенсы — шестью. Признаки же первой "подлинно человеческой" культуры, появившиеся около 70 тысяч лет назад, скорее всего, отражают распространение генетической мутации, которая увеличила емкость рабочей памяти до семи понятий и открыла перед человеком все возможности рекурсивного мышления.
Молодой шимпанзе играет с веточками и будущими труда
16 июня 2015, 16:08РИА Новости
Ученые: шимпанзе внутренне "заряжены" на создание орудий трудаСклонность обычных шимпанзе в младенческом и юном возрасте играть с предметами окружающей среды, а не со сверстниками, может объяснять то, почему они смогли освоить использование орудий труда, в отличие от гиперсоциальных карликовых шимпанзе-бонобо.
1602213
Обсудить 4
эволюцияОткрытия - РИА НаукаАфрикаБразилияРИА Наука
Рекомендуем
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
РИА
Новости
Участники всеукраинского марша протеста Европейским ценам - европейскую зарплату против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
Коммунальная катастрофа. Через две недели украинцам начнут отключать воду
Военнослужащие армии Украины
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
Предвыборная кампания в Бранденбурге
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы
Лента
новостей
Сотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Скотланд-Ярд ищет "след Путина"
Вино
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
Южные Курилы
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14
Брошюра с законом О полиции в руках сотрудника МВД
В Красноярске прошли обыски в управлении по борьбе с коррупцией МВД
Хадж - паломничество мусульман в Мекку
Какие опасности поджидают россиян на хадже в Мекке
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Избранный депутат Рады рассказал о "войне с Россией" из-за Крыма
Голубой сыр
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самолет в небе
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Японский город Нагасаки. Архивное фото
Нагасаки отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки
Сельдяной король
Ученый раскрыл причины появления сельдяного короля у берегов России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния