Названы курорты России, где на жителя приходится больше всего туристов

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Анапа, Геленджик и Ялта возглавили рейтинг морских курортов России, в которых на одного жителя приходится больше всего туристов, сообщает ТурСтат.

Специалисты сервиса, опираясь на данные областных администраций, составили список из десяти городов, в которых на одного местного жителя пришлось самое большое число туристов.

В Анапе на одного горожанина приходится 57 гостей. Немного ей уступает Геленджик - 55 туристов на каждого местного жителя. Третье место заняла Ялта (35 отдыхающих на одного постоянно проживающего там крымчанина). Также в пятерку вошли Светлогорск в Калининградской области (32) и крымская Алушта (20).