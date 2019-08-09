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РИА Новости
Туризм

Названы курорты России, где на жителя приходится больше всего туристов

06:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Анапа, Геленджик и Ялта возглавили рейтинг морских курортов России, в которых на одного жителя приходится больше всего туристов, сообщает ТурСтат.
Специалисты сервиса, опираясь на данные областных администраций, составили список из десяти городов, в которых на одного местного жителя пришлось самое большое число туристов.
В Анапе на одного горожанина приходится 57 гостей. Немного ей уступает Геленджик - 55 туристов на каждого местного жителя. Третье место заняла Ялта (35 отдыхающих на одного постоянно проживающего там крымчанина). Также в пятерку вошли Светлогорск в Калининградской области (32) и крымская Алушта (20).
В Сочи на одного местного жителя приходится 14 гостей, в Судаке - 12, в Евпатории - десять, в Ейске и Феодосии – девять и семь туристов соответственно.
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