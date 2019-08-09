10 августа: праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери и пост 9 Ава

Смоленская икона Божией Матери

По преданию, это самая древняя икона Богородицы, написанная еще евангелистом Лукой при ее жизни — по версии святителя Димитрия Ростовского, по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии она попала в Иерусалим, а оттуда в V веке императрица Евдокия, супруга византийского императора Феодосия, отправила ее в Константинополь. Когда близ императорского дворца у залива Золотой Рог была построена Влахернская церковь, икону вместе с другими реликвиями, связанными с Богородицей, поместили туда.

В 1046 году император Константин IХ Мономах, выдавая свою дочь Анну за князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого, благословил ее этой иконой, а потом она перешла к его сыну, Владимиру Мономаху, который в начале ХII века привез ее в Смоленск, где заложил соборный храм в честь Успения Богоматери, куда и поместили святыню. Так она слала "Смоленской". Жители города верили, что именно ей они обязаны спасением от нашествия Батыя в 1239 году.

А когда в начале XV века последний Смоленский князь Юрий принес ее в дар великому князю Василию, старшему сыну Дмитрия Донского, и икону перенесли в Благовещенский собор Московского Кремля, Смоленск был взят литовцами и на 110 лет стал центром Смоленского воеводства Великого княжества Литовского.

В 1456 году смоляне во главе с епископом Мисаилом били челом великому князю Василию Темному, чтобы вернули им главную городскую святыню. Князь согласился, повелев оставить в Москве точный список с иконы. Сам же образ крестным ходом понесли в Смоленск. Последний прощальный молебен отслужили на Девичьем поле. А по возвращении в Смоленск в честь этого события установили общецерковный праздник.

Когда же в 1514 году на следующий день после праздника Смоленской иконы Божией Матери войска Василия III выбили из города литовцев, на том самом месте, где когда-то москвичи с ней прощались, великий князь основал Новодевичий монастырь. Для него был специально сделан еще один точный список – "мера в меру".

В самом Смоленске тоже сделали точную копию древней иконы, и поместили ее в башне крепостной стены, а потом построили на этом месте церковь.

В Смутное время, когда Смоленск захватили поляки, святыню вывезли сначала в Москву, а потом в Ярославль, и вернулась она уже при царе Алексее Михайловиче.

В 1812 году ее вновь привезли в Москву и в день Бородинского сражения вместе с Иверской и Владимирской иконами обнесли крестным ходом вокруг Белого города и Кремля. А потом снова отправили в Ярославль. Только к Рождеству она вернулась в Смоленск.

Древний образ Смоленской Божией Матери хранился в Успенском соборе Смоленска даже после того, как его в 1929 году закрыли: в августе 1941 года после взятия города немцами их интендантские службы извещали командование, что "очень древняя, легендой приписываемая евангелисту Луке икона… находится на изначальном месте и не повреждена". Но когда два года спустя Смоленск был освобожден, иконы там уже не было. О судьбе ее до сих пор ничего не известно.

Место ее в Успенском соборе Смоленска после 1945 года занял список начала XVII века, стоявший когда-то над Днепровскими воротами города, а 1812 года находившийся в расположении русской армии. Перед этим образом служили благодарственные молебны после каждой победы, перед ним Кутузов со всем войском молил Богородицу о помощи и спасении России.

Вообще же списков Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, с древнейших времен почитаемой на Руси чудотворной, по всей стране великое множество — только особо чтимых известно не менее 30.

У иудеев - пост 9 Ава

Девятое ава (Тиш’а бе-ав) – национальный день траура еврейского народа, день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В этот день верующие иудеи ничего не едят и не пьют, не моются, не надевают кожаную обувь и даже не изучают Тору (кроме нескольких скорбных текстов), ибо она является источником радости. Вечером в синагогах после молитвы читают Плач Иеремии (32-я часть Танаха, 6-я книга Ктувим) где автор, современник разрушения Первого Храма, оплакивает эту национальную катастрофу, в корне изменившую жизнь народа.

А началось все, по преданию, с "греха разведчиков". Когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу войти в нее и упросили Моисея отправить туда сначала разведчиков, чтобы они убедились, действительно ли она так хороша. И хотя это было явным неверием Богу, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, Моисей согласился отправить глав 12 колен израилевых на разведку. Но вернувшись, 10 из них наговорили соплеменникам всяких ужасов, и только двое утверждали, что Земля Обетованная прекрасна. Народ, естественно, поверил большинству, и всю ночь с 8-го на 9-е ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне. И Бог, чтобы вразумить их и показать, что в тот раз они плакали напрасно, с тех пор давал им в этот день множество настоящих поводов для плача.

Первым наказанием стал запрет поколению, вышедшему из Египта, войти в Святую Землю — люди, усомнившиеся в Боге, были обречены сорок лет скитаться по пустыне. Во-вторых, за то, что евреи отказались войти в Израиль в выбранное Богом время, им было теперь суждено завоевывать эту землю в войнах, хотя они могли получить ее безо всяких усилий.

Но и обосновавшись на Земле Обетованной, евреи продолжали грешить. И самым тяжким их грехом было идолопоклонство. По свидетельству пророка Иеремии, современника разрушения Первого Храма, объектом поклонения стал и сам Храм: люди видели в нем фетиш, забывая о Том, для кого они этот Храм построили. Орудие достижения цели стало самоценным, затмив собой цель — службу Богу, общение со Всевышним. И Бог убрал соблазн – 9 ава 586 года до н.э. вавилоняне разрушили Храм, построенный Соломоном в IX веке до н.э., а евреев увели в плен.

В тот же день в 70 году н.э. легионеры Тита Веспасиана разрушили Второй Храм, построенный в IV веке до н.э., а в 135 году римляне захватили Бейтар — последний оплот восстания Бар-Кохбы, после чего началось массовое изгнание евреев из Израиля —, и через несколько лет распахали саму Храмовую гору в Иерусалиме.

9 ава в 1095 папа Урбан II объявил о начале Первого крестового похода, погубившего десятки тысяч евреев и уничтожившего множество еврейских общин; в 1146 году, во время Второго крестового похода начались погромы в еврейских общинах Германии и Франции, а в 1290 году — изгнание евреев из Англии.

В этот день король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании (1492 год), римских евреев переселили в первое в истории гетто (1555 год), казаки Богдана Хмельницкого вырезали тысячи евреев в Польше, Украине и Бессарабии (1648 год), началась депортация евреев из Варшавского гетто и задымила труба крематория в лагере смерти в Треблинке (1942 год).

И, по преданию, до тех пор, пока евреи не раскаются в грехе неверия, будут появляться все новые и новые поводы для плача в этот день.

Поэтому ортодоксальные иудеи, строго следующие традиции, начинают соблюдать траур уже за три недели до 9 ава, усиливая проявление скорби в последние 9 дней этого, начиная с 1 ава. Они воздерживаются от мяса и вина (все дни, кроме субботы), не надевают новых и праздничных одежд, дважды в день читают траурные стихи (кинот) и скорбные псалмы 136-й и 78-й.

А еще в дни траура не слушают музыку (потому что "левиты не поют больше в Храме"), не ходят в гости, не путешествуют и даже воздерживаются супружеской близости.