Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T23:58Z
https://ria.ru/20190808/1557320294.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:275:3151:2047_1036x0_80_0_0_c880e1a2972331fa4c23226ad34673eb.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал возможное назначение нового посла США в России

23:53, 8 августа 2019
611
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла на пост посла США в РФ, предположив, что Гренелл будет продолжать выступать против проекта "Северный поток — 2".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Гренелла в качестве замены подавшего в отставку американского посла в России Джона Хантсмана.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Вчера, 08:00РИА Новости
"Мистер Пельмени". Чем запоминаются американские послы в России
"Согласно Wall Street Journal, кандидатом на пост посла в Москве является посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Тот самый, который грубо угрожал санкциями немецким фирмам за участие в "Северном потоке —2", после чего в бундестаге призвали выслать его из страны. К нам приедет с "Северным потоком" бороться?" - написал Пушков в Twitter.
В январе Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток —2". Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на это заявление позже говорил, что Германия - не американская колония, поэтому заявления посла США в ФРГ по газу неприемлемы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Джон Хантсман
Вчера, 14:52РИА Новости
Эксперт рассказал о влиянии отставки Хантсмана на отношения России и США
900001
Обсудить 1
Алексей ПушковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание министерства финансов РФ
В Saxo Bank отметили готовность Минфина России к новым санкциям США
РИА
Новости
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме
Самолет в небе
Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Лента
новостей
Югоосетинские ополченцы в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск
Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Еда в самолете
"Авиационный диетолог" рассказала, как питаться до, во время и после полета
Виды Москвы
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Автомобиль полиции на дороге
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Премьер-министр Борис Джонсон
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018
Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния