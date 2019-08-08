Пушков прокомментировал возможное назначение нового посла США в России

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла на пост посла США в РФ, предположив, что Гренелл будет продолжать выступать против проекта "Северный поток — 2".

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Гренелла в качестве замены подавшего в отставку американского посла в России Джона Хантсмана.

"Согласно Wall Street Journal, кандидатом на пост посла в Москве является посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Тот самый, который грубо угрожал санкциями немецким фирмам за участие в "Северном потоке —2", после чего в бундестаге призвали выслать его из страны. К нам приедет с "Северным потоком" бороться?" - написал Пушков в Twitter

В январе Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток —2". Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на это заявление позже говорил, что Германия - не американская колония, поэтому заявления посла США в ФРГ по газу неприемлемы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.