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РИА Новости

В Saxo Bank отметили готовность Минфина России к новым санкциям США

23:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Минфин России оказался готов к возможному новому пакету санкций Соединенных Штатов, смог воспользоваться хорошей ситуацией на рынке и перевыполнить план по займам в первой половине года, считает менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
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"Несмотря на то, что проект американских санкций в отношение российского госдолга уже не раз был на повестке, вступление в силу новых мер для многих участников рынка стало неприятной неожиданностью, так как в последнее время все внимание было направлено на торговые войны с Китаем и ситуацию в Персидском заливе", - говорится в комментарии эксперта.
Он также добавил, что новый санкционный пакет включает запрет на участие в первичных размещениях государственных облигаций РФ в валюте не только для американских банков, но и прочих финансовых организаций, включая инвестиционные фонды. На старые выпуски санкции не распространяются.
Эксперт подчеркнул, что реакция инвесторов была весьма сдержанной и динамика цен российских облигаций не сильно отличалась от госбумаг других развивающихся стран на фоне общего падения аппетита к рисковым активам и падения фондовых рынков.
"Надо признать, что Минфин РФ заранее был готов к такому сценарию и воспользовался благоприятной конъюнктурой на долговом рынке в первой половине года, перевыполнив план по заимствованию. Высокие цены на нефть позволили сохранить профицитный бюджет и в этом году, что оставляет больше возможности для маневра Минфину", - отмечает Куплайс.
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С большой долей вероятности, по его мнению, Минфин РФ пока откажется от привлечения нового долга, номинированного в долларах США и постарается сконцентрироваться на внутреннем рынке и, возможно, протестирует альтернативные валюты: евро, швейцарские франки или даже юани. "Учитывая емкость рынка, такая альтернатива не сможет компенсировать большую часть потребности в заемных средствах, а повышенные объемы размещений на рублевом рынке приведут к росту ставок", - добавляет он.
Рисковым фактором, который сейчас трудно оценить, будет аппетит к новым размещениям со стороны международных инвесторов, которые потребуют намного более высокие премии, в том числе и на случай дальнейшего расширения санкционного пакета, например, на текущий долг, говорит эксперт. Помимо госдолга это коснется и еврооблигаций госкорпораций, не исключает он.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду, 7 августа, заявил, что санкции США в отношении РФ ограничивают доступность внешних финансов, но Россия уже переориентировалась на внутренние ресурсы. Он также отметил, что программа долговых заимствований РФ в текущем году рекордная. Он пояснил, что Россия в первом полугодии занимала много.
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Экономист назвал главную цель санкций США против РоссииВ США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России. Эта политика имеет сразу несколько направлений, считает эксперт Игорь Ковалев. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
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