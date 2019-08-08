В Saxo Bank отметили готовность Минфина России к новым санкциям США

БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Минфин России оказался готов к возможному новому пакету санкций Соединенных Штатов, смог воспользоваться хорошей ситуацией на рынке и перевыполнить план по займам в первой половине года, считает менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
"Несмотря на то, что проект американских санкций в отношение российского госдолга уже не раз был на повестке, вступление в силу новых мер для многих участников рынка стало неприятной неожиданностью, так как в последнее время все внимание было направлено на торговые войны с Китаем и ситуацию в Персидском заливе", - говорится в комментарии эксперта.
Он также добавил, что новый санкционный пакет включает запрет на участие в первичных размещениях государственных облигаций РФ в валюте не только для американских банков, но и прочих финансовых организаций, включая инвестиционные фонды. На старые выпуски санкции не распространяются.
Эксперт подчеркнул, что реакция инвесторов была весьма сдержанной и динамика цен российских облигаций не сильно отличалась от госбумаг других развивающихся стран на фоне общего падения аппетита к рисковым активам и падения фондовых рынков.
"Надо признать, что Минфин РФ заранее был готов к такому сценарию и воспользовался благоприятной конъюнктурой на долговом рынке в первой половине года, перевыполнив план по заимствованию. Высокие цены на нефть позволили сохранить профицитный бюджет и в этом году, что оставляет больше возможности для маневра Минфину", - отмечает Куплайс.
С большой долей вероятности, по его мнению, Минфин РФ пока откажется от привлечения нового долга, номинированного в долларах США и постарается сконцентрироваться на внутреннем рынке и, возможно, протестирует альтернативные валюты: евро, швейцарские франки или даже юани. "Учитывая емкость рынка, такая альтернатива не сможет компенсировать большую часть потребности в заемных средствах, а повышенные объемы размещений на рублевом рынке приведут к росту ставок", - добавляет он.
Рисковым фактором, который сейчас трудно оценить, будет аппетит к новым размещениям со стороны международных инвесторов, которые потребуют намного более высокие премии, в том числе и на случай дальнейшего расширения санкционного пакета, например, на текущий долг, говорит эксперт. Помимо госдолга это коснется и еврооблигаций госкорпораций, не исключает он.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду, 7 августа, заявил, что санкции США в отношении РФ ограничивают доступность внешних финансов, но Россия уже переориентировалась на внутренние ресурсы. Он также отметил, что программа долговых заимствований РФ в текущем году рекордная. Он пояснил, что Россия в первом полугодии занимала много.
30 июля, 08:26Сказано в эфире - Радио SputnikЭкономист назвал главную цель санкций США против РоссииВ США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России. Эта политика имеет сразу несколько направлений, считает эксперт Игорь Ковалев. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.