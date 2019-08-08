В Saxo Bank отметили готовность Минфина России к новым санкциям США

БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Минфин России оказался готов к возможному новому пакету санкций Соединенных Штатов, смог воспользоваться хорошей ситуацией на рынке и перевыполнить план по займам в первой половине года, считает менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс.

Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

"Несмотря на то, что проект американских санкций в отношение российского госдолга уже не раз был на повестке, вступление в силу новых мер для многих участников рынка стало неприятной неожиданностью, так как в последнее время все внимание было направлено на торговые войны с Китаем и ситуацию в Персидском заливе", - говорится в комментарии эксперта.

Он также добавил, что новый санкционный пакет включает запрет на участие в первичных размещениях государственных облигаций РФ в валюте не только для американских банков, но и прочих финансовых организаций, включая инвестиционные фонды. На старые выпуски санкции не распространяются.

Эксперт подчеркнул, что реакция инвесторов была весьма сдержанной и динамика цен российских облигаций не сильно отличалась от госбумаг других развивающихся стран на фоне общего падения аппетита к рисковым активам и падения фондовых рынков.

"Надо признать, что Минфин РФ заранее был готов к такому сценарию и воспользовался благоприятной конъюнктурой на долговом рынке в первой половине года, перевыполнив план по заимствованию. Высокие цены на нефть позволили сохранить профицитный бюджет и в этом году, что оставляет больше возможности для маневра Минфину", - отмечает Куплайс.

С большой долей вероятности, по его мнению, Минфин РФ пока откажется от привлечения нового долга, номинированного в долларах США и постарается сконцентрироваться на внутреннем рынке и, возможно, протестирует альтернативные валюты: евро, швейцарские франки или даже юани. "Учитывая емкость рынка, такая альтернатива не сможет компенсировать большую часть потребности в заемных средствах, а повышенные объемы размещений на рублевом рынке приведут к росту ставок", - добавляет он.

Рисковым фактором, который сейчас трудно оценить, будет аппетит к новым размещениям со стороны международных инвесторов, которые потребуют намного более высокие премии, в том числе и на случай дальнейшего расширения санкционного пакета, например, на текущий долг, говорит эксперт. Помимо госдолга это коснется и еврооблигаций госкорпораций, не исключает он.