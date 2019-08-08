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РИА Новости

СК начал проверку из-за гибели дежурного ОМВД в Калининграде

23:44, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 авг - РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели сотрудника дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Наталья Гацко.
Ранее в областном УМВД РИА Новости сообщили, что в четверг вечером сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в одном из помещений ОВД, проводится проверка.
"По факту гибели 40-летнего капитана полиции в ОМВД России по Московскому району города Калининграда региональным управлением СКР проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", - сказала представитель ведомства.
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