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РИА Новости

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

23:40, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Как рассказал РИА Новости сам Чернышов, в четверг в Бирюлево Западное он проводил встречу с избирателями.
"У пруда, где мои волонтеры общались с гражданами, собирали обращения, к нам подошла пока неустановленная группа лиц из 10-15 человек. Они начали приставать к девушке, которая работает у нас в штабе, толкать моего помощника на общественных началах", - сказал Чернышов.
Депутат отметил, что призвал группу людей успокоиться.
"Они попытались вырвать у меня удостоверение депутата Государственной думы. Мы квалифицировали это как нападение на депутата Государственной думы. Написали заявление в полицию. Я надеюсь, что будут приняты какие-то меры", - подчеркнул парламентарий.
Он считает, что потасовка не была спланированной. По его словам, среди нападавших в основном были молодые люди 18-20 лет.
Чернышов отметил, что ранее местные жители жаловались на подобные стычки.
"Жители жаловались на то, что около пруда, где гуляют дети, женщины, бывают такие стычки. Вот я испытал на собственной шкуре, что называется, близость к народу. Куда ж еще ближе теперь", - сетует Чернышов.
Он заявил, что написал соответствующее заявление в ОМВД России по району Бирюлево Западное.
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