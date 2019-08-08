В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

КАЛИНИНГРАД, 8 авг - РИА Новости. Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

"По факту гибели сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.