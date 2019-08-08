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РИА Новости

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

23:30, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛИНИНГРАД, 8 авг - РИА Новости. Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"По факту гибели сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
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