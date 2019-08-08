Полянский усомнился в беспристрастности комиссии ООН по Сирии

ООН, 8 авг – РИА Новости. У России много сомнений относительно того, будет ли внутренняя комиссия ООН по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии работать беспристрастно, говорить о возможном сотрудничестве России с органом пока преждевременно, заявил на пресс-конференции и. о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании внутренней комиссии организации "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли российская сторона сотрудничать с расследованием, Полянский заявил: "Если бы мы были уверены, что эта комиссия будет действительно стремиться к установлению истины, тогда бы я не исключил этого".

"Но на этот счет есть много сомнений. Страны, которые настаивали на создании этой комиссии и которые оказывали давление на генсека ООН, не стремятся отыскать правду, что произошло. Им нужен еще один инструмент, чтобы оказать давление на Россию, на Сирию и исказить суть событий, которые там происходили", - отметил он.

Он напомнил, что уже было множество примеров, когда международное сообщество в той или иной форме пыталось расследовать то, что происходило в Сирии. "И в каждом случае, когда наши аргументы, данные, документы, свидетельства, говорили о том, что события развивались абсолютно иным путем, их игнорировали", - отметил он.