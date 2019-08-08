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РИА Новости
Пензенская область

Пензенская область победила в конкурсе в рамках нацпроекта "Образование"

22:59, 8 августа 2019
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© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 8 авг - РИА Новости. Пензенская область стала победителем проведенных Минпросвещения РФ конкурсных процедур по четырем федеральным проектам, входящим в нацпроект "Образование", сообщил в четверг губернатор области Иван Белозерцев.
"Минпросвещения России подведены итоги участия регионов в конкурсных процедурах, проводимых по мероприятиям нацпроекта "Образование". Пензенская область стала победителем по четырем направлениям нацпроекта на 2020-2022 годы", - цитирует Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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"По ранее заключенным соглашениям с Минпросвещения РФ на 2019-2021 годы на реализацию нацпроекта "Образование" область получила более 1 миллиарда рублей. Успешный результат на конкурсе существенно увеличит эту сумму и позволит развиваться отрасли еще более эффективно", - пояснил глава региона.
Так, по проекту "Современная школа" четыре образовательные организации региона, реализующие адаптивные программы, смогут приобрести современное оборудование для кабинетов технологии. "В 2020 году 35 сельских школ, которые признаны "Точками роста" - центрами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного образования, - будут оснащены современным интерактивным, компьютерным и учебным оборудованием, а также квадрокоптерами и системами виртуальной реальности", - отметил Белозерцев.
По его словам, в рамках проекта "Успех каждого ребенка" намечено оснастить Центр выявления и поддержки одаренных детей, который начнет работу уже с сентября, а также в 2020-2021 годах создать два мобильных детских технопарка "Кванториум".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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Губернатор подчеркнул, что наибольший масштаб участников в 2020-2021 годах будет иметь проект "Цифровая образовательная среда", в рамках которого за два года 114 школ области приобретут современное оборудование, запланировано создать три центра цифрового образования "IT-куб" для продвижения среди подрастающего поколения компетенций в области информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования.
Белозерцев добавил, что в рамках проекта "Молодые профессионалы" в 2021 году в регионе создадут Центр опережающей профессиональной подготовки, который станет площадкой для ускоренного профессионального обучения всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.
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