В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану

"Наше требование к аятолле (Али Хаменеи) и к (президенту Ирана Хасану) Роухани заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это. Если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя, как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить. Это президент Трамп. И он ждет их звонка", - сказала она.