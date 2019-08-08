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РИА Новости

В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану

22:07, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент США Дональд Трамп "ждет звонка" от них, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Наше требование к аятолле (Али Хаменеи) и к (президенту Ирана Хасану) Роухани заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это. Если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя, как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить. Это президент Трамп. И он ждет их звонка", - сказала она.
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7 августа, 14:31Сказано в эфире - Радио Sputnik
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Государственный департамент СШАИранСШАВ мире
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