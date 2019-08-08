В Сирии двое военных погибли при нарушении боевиками прекращения огня

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Боевики в Идлибской зоне деэскалации за сутки совершили 46 обстрелов, погибли двое сирийских военных, 13 ранены, пострадали пять мирных жителей, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.