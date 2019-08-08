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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии двое военных погибли при нарушении боевиками прекращения огня

22:06, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Боевики в Идлибской зоне деэскалации за сутки совершили 46 обстрелов, погибли двое сирийских военных, 13 ранены, пострадали пять мирных жителей, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей", - заявил Бакин.
По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано сорок шесть обстрелов. Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись районы Суккария, Академия Асада, Маканис-Эд-Дувайр, Эс-Саватр, Биньямин, Сабикия, Хай-Шейх-Максуд города Алеппо; населенные пункты Кара-Джурн, Кафер-Нбуда, Хамамият, Джуббейн, Джалама, Кафр-Яхуд, Мхарда провинции Хама; Айн-Эль-Кантара, Ардаш-Даг, Телль-Эт-Тут, Эль-Харуф, Бейт-Джнауро, Нахшебба, Сандран, Икко, Чекулджак, Сафсафа, Кермель провинции Латакия.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
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