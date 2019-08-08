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РИА Новости

Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

21:58, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Попов / Перейти в фотобанкВид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
© РИА Новости / Владимир Попов
Перейти в фотобанк
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. В годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию госдепартамент США призвал Россию отменить решение о признании независимости этой республики, а также Абхазии.
"Мы призываем Российскую Федерацию отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Мы призываем Российскую Федерацию полностью выполнять достигнутое при посредничестве ООН в августе 2018 года соглашение о прекращении огня, вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии", - заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
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Кроме того, она призвала Москву подтвердить и выполнять обязательство не применять силу в отношении Грузии. Она обвинила Россию в "постоянных нарушениях прав грузинского народа на безопасность и собственность".
"За последние сутки мы получили сообщения, что поддерживаемые Россией власти начали процесс демаркации границ в деревне рядом с пограничной линией Южной Осетии. В случае завершения этих работ деревня окажется отрезанной от системы орошения. Эти действия являются угрозой миру и стабильности".
08.08.08. Хроники войны
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08.08.08. Хроники войныВосьмого августа 2008 года начался военный конфликт, в результате которого Южная Осетия и Абхазия провозгласили независимость от Грузии. Как разворачивались события — в спецпроекте ria.ru
По словам Ортагус, США не прекратят работать, пока Россия не "прекратит оккупацию" южных территорий Грузии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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Государственный департамент СШААбхазияЮжная ОсетияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Для начала можно признать Техас Мексикой!)))
8 августа, 22:19
Извините я специально
2120000
вобше то лучше отменить признание сша
8 августа, 22:02
Армен Манукян
2200000
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