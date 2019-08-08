Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. В годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию госдепартамент США призвал Россию отменить решение о признании независимости этой республики, а также Абхазии.

"Мы призываем Российскую Федерацию отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Мы призываем Российскую Федерацию полностью выполнять достигнутое при посредничестве ООН в августе 2018 года соглашение о прекращении огня, вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии", - заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Кроме того, она призвала Москву подтвердить и выполнять обязательство не применять силу в отношении Грузии. Она обвинила Россию в "постоянных нарушениях прав грузинского народа на безопасность и собственность".

"За последние сутки мы получили сообщения, что поддерживаемые Россией власти начали процесс демаркации границ в деревне рядом с пограничной линией Южной Осетии. В случае завершения этих работ деревня окажется отрезанной от системы орошения. Эти действия являются угрозой миру и стабильности".

По словам Ортагус, США не прекратят работать, пока Россия не "прекратит оккупацию" южных территорий Грузии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.