В Белоруссии призвали ускорить сближение законодательств с Россией

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белоруссии и РФ необходимо ускорить работу по гармонизации законодательств, считает спикер верхней палаты белорусского парламента (Совета Республики) Михаил Мясникович.

Как сообщила пресс-служба парламента, Мясникович в четверг встретился с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, обсуждались итоги VI Форума регионов двух стран, который прошел в июле в Санкт-Петербурге. Спикер акцентировал внимание на вопросах гармонизации национальных законодательств в рамках союзной интеграции. Мясникович также обратил внимание, что в высокой степени готовности находится проект обновленной программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства.

"Договор - это направления сотрудничества. Я сторонник того, что его трогать нельзя. Возникает вопрос: как исходя из договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать? Для этого делается программа действий (по углублению интеграции Минска и Москвы - ред.). И мы должны не дожидаясь этой программы очень серьезно думать над гармонизацией законодательств… В этой связи важно ускорить работу над концепцией сближения законодательств двух стран", - сказал Мясникович.

Спикер также отметил, что межрегиональное сотрудничество играет большую роль в укреплении белорусско-российских отношений. По его мнению, форум регионов – "это своего рода венец повседневной скрупулезной, не всегда видимой работы". "Встречаются губернаторы, министры, идет обсуждение, поднимаются вопросы, требующие решения. И мы всегда активно реагируем на поступающие предложения регионов Российской Федерации, чтобы поправить положение дел по тому или иному вопросу", - заверил Мясникович.

Мезенцев со своей стороны согласился с тем, что без унификации законодательств движение вперед в вопросах интеграции будет затруднено. Посол отметил высокий уровень проведения VI Форума регионов двух стран и его результативность. Также он предложил обсудить дальнейшие шаги по взаимодействию верхних палат парламентов, возможности расширения этой работы.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что, в частности, стороны договорились разработать "дорожные карты" по интеграции в различных сферах к ноябрю 2019 года, унифицированное законодательство - к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.