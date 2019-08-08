Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

"Для тех, кому вообще некогда вникать в буквы: я уехал в Европу на 10 дней, а потом вернусь обратно. Так я поступаю примерно раз в месяц примерно последние 20 лет", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на днях записал "пранк", в котором воспроизвел аргументы либеральной оппозиции, которые она использует для пропаганды. "В результате я имею полмиллиона просмотров на YouTube за сутки, триллион репостов, первое место в топе новостей "Яндекса", сотни публикаций в прессе… Из этого всего можно сделать простой вывод. Если такое никчемное событие, как тупой троллинг, становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели", - написал дизайнер.