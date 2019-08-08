Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T21:43Z
https://ria.ru/20190808/1557319010.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/43/1551754318_0:147:2994:1831_1036x0_80_0_0_deb80906aaa2301712844f60ccf3beb4.jpg
РИА Новости

Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

21:43, 8 августа 2019
3854
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Артемий Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В последнем ролике, размещенном на YouTube 6 августа, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
13 июля 2018, 14:15РИА Новости
Студия Артемия Лебедева не смогла отсудить у Первого канала миллион рублей
В четверг он опроверг это, назвав "видеозаявление" троллингом.
"Для тех, кому вообще некогда вникать в буквы: я уехал в Европу на 10 дней, а потом вернусь обратно. Так я поступаю примерно раз в месяц примерно последние 20 лет", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на днях записал "пранк", в котором воспроизвел аргументы либеральной оппозиции, которые она использует для пропаганды. "В результате я имею полмиллиона просмотров на YouTube за сутки, триллион репостов, первое место в топе новостей "Яндекса", сотни публикаций в прессе… Из этого всего можно сделать простой вывод. Если такое никчемное событие, как тупой троллинг, становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели", - написал дизайнер.
Мужчина работает на ноутбуке
13 сентября 2017, 16:16РИА Новости
Ученые выяснили, почему большая часть онлайн-троллей является мужчинами
5226411334
Обсудить 9
Артемий ЛебедевРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль полиции на дороге
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
РИА
Новости
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Самолет в небе
Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
Лента
новостей
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Мать с новорожденным ребенком
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Занятия по азбуке Морзе
Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
Подписчики вступились за певицу Наргиз в социальных сетях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме
Здание МИД РФ
МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в незаконных акциях в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния