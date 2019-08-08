Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T21:34Z
https://ria.ru/20190808/1557318890.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1036x0_80_0_0_4bb9aea32116a238aa0f391a9ba1a779.jpg
РИА Новости

В Барселоне сотрудники службы безопасности аэропорта объявили забастовку

21:34, 8 августа 2019
346
CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 8 авг – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" приняли решение начать всеобщую забастовку с полуночи 9 августа.
Сотрудникам так и не удалось договориться с руководством компании Trablisa о выполнении поставленных ему требований – улучшить условия труда и повысить зарплаты, сообщает агентство Europa Press.
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
5 августа, 00:24РИА Новости
"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
Однако забастовка вряд ли обернется большими неудобствами для пассажиров. Представительство правительства Испании в Каталонии установило минимальный уровень предоставления услуг во время забастовки – 90%. То есть из 500 сотрудников участвовать в забастовке одновременно смогут не более 50 человек. Представитель забастовочного комитета Хуан Карлос Хименес заявил, что власти "нарушают право на забастовку", однако пообещал, что бастующие будут выполнять закон.
500000
Обсудить 0
БарселонаИспанияВ мире
Рекомендуем
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Сальвини уведомил премьера Италии о необходимости досрочных выборов
РИА
Новости
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус
США и Турция создадут оперативный центр по зоне безопасности в Сирии
Эсминец ВМС США Портер
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп
В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану
Михаил Мясникович
В Белоруссии призвали ускорить сближение законодательств с Россией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли тела 20 человек
Премьер-министр Борис Джонсон
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский обсудит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния