В Барселоне сотрудники службы безопасности аэропорта объявили забастовку

Однако забастовка вряд ли обернется большими неудобствами для пассажиров. Представительство правительства Испании в Каталонии установило минимальный уровень предоставления услуг во время забастовки – 90%. То есть из 500 сотрудников участвовать в забастовке одновременно смогут не более 50 человек. Представитель забастовочного комитета Хуан Карлос Хименес заявил, что власти "нарушают право на забастовку", однако пообещал, что бастующие будут выполнять закон.