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РИА Новости

Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом

21:23, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
АФИНЫ, 8 авг - РИА Новости. Сравнивать строящийся газопровод "Северный поток — 2" и проектируемый трубопровод EastMed некорректно, а считать средиземноморский газопровод альтернативой для поставок российской газа - это чушь и бред, заявил РИА Новости представитель греческой газовой компании на условиях анонимности.
США поддерживают проект EastMed, об этом было заявлено, в частности, накануне на министерской конференции по энергетике в Афинах с участием Греции, Кипра, Израиля и США.
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"Идея не очень…". США нашли новую альтернативу "Северному потоку-2"СМИ сообщили о поддерживаемом США конкуренте "Северному потоку-2". Речь идет о трубопроводе EastMed из Восточного Средиземноморья в Италию. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Разуваев оценил идею.
Немецкое издание Junge Welt написало, что Вашингтон хочет противопоставить "Северному потоку — 2" трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) и он якобы представляет собой "как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье".
"Чушь полная!" - заявил предприниматель, много лет работающий на газовом рынке.
"Ведь что такое EastMed? Он соединит с Южной Европой месторождения Израиля, Кипра, запасы которых даже не подтверждены. А "Северный поток" - независимый транзитный маршрут поставки российского газа в Северную Европу. Это совершенно разные проекты", - заметил специалист.
По его словам, проект EastMed из новых месторождений идёт в Южную Европу.
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"Пока ещё не понятно, как и куда он пойдёт. Эти проекты вообще невозможно сравнивать. Это несравнимые вещи в принципе", - заявил он.
"К тому же месторождения (в Средиземноморье) неподтвержденные. Их разработка не начата", - добавил собеседник агентства.
Что касается Кипра, то запасы газа на месторождении "Афродита" оцениваются всего в 4,1 триллиона кубических футов (примерно 120 миллиардов кубометров), и это мало.
"Северный поток" заменяет существующий газопровод через Украину и его ресурсная база, которая уже обеспечивает Европу в течение 50 лет, будет ещё 100-200 лет обеспечивать. Что тут сравнивать? Бред какой-то. Абсолютно беспочвенные утверждения", - сказал специалист.
Он заметил, что целью EastMed является диверсификация поставок энергоресурсов в Европу, но он не станет альтернативой российским поставкам, так как его проектная мощность всего 12-16 миллиардов кубометров газа в год.
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"К тому же "Северный поток" строится, и если даже строительство затянется, то не надолго", - считает специалист.
Он напомнил и о конфликте между Кипром и Турцией в связи с разработкой газовых месторождений.
"Поэтому полагаться на эту ресурсную базу проблематично", - заключил он.
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Северный поток-2ЕвропаРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Этот трубопровод , будет гнать газ не из Израиля , а из Катара . А там газа хватит заменить Россию легко . А в статье это умалчивают специально .
8 августа, 21:26
Alex Markov
4110015
Я так понимаю вы ничего не знаете об этом трубопроводе . Посмотрите в гугле хотя бы, там это все подробно на схеме показано .
8 августа, 21:36
Alex Markov
531006
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