Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом

АФИНЫ, 8 авг - РИА Новости. Сравнивать строящийся газопровод "Северный поток — 2" и проектируемый трубопровод EastMed некорректно, а считать средиземноморский газопровод альтернативой для поставок российской газа - это чушь и бред, заявил РИА Новости представитель греческой газовой компании на условиях анонимности.

США поддерживают проект EastMed, об этом было заявлено, в частности, накануне на министерской конференции по энергетике в Афинах с участием Греции, Кипра, Израиля и США.

Немецкое издание Junge Welt написало, что Вашингтон хочет противопоставить "Северному потоку — 2" трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) и он якобы представляет собой "как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье".

"Чушь полная!" - заявил предприниматель, много лет работающий на газовом рынке.

"Ведь что такое EastMed? Он соединит с Южной Европой месторождения Израиля, Кипра, запасы которых даже не подтверждены. А "Северный поток" - независимый транзитный маршрут поставки российского газа в Северную Европу. Это совершенно разные проекты", - заметил специалист.

По его словам, проект EastMed из новых месторождений идёт в Южную Европу.

"Пока ещё не понятно, как и куда он пойдёт. Эти проекты вообще невозможно сравнивать. Это несравнимые вещи в принципе", - заявил он.

"К тому же месторождения (в Средиземноморье) неподтвержденные. Их разработка не начата", - добавил собеседник агентства.

Что касается Кипра, то запасы газа на месторождении "Афродита" оцениваются всего в 4,1 триллиона кубических футов (примерно 120 миллиардов кубометров), и это мало.

"Северный поток" заменяет существующий газопровод через Украину и его ресурсная база, которая уже обеспечивает Европу в течение 50 лет, будет ещё 100-200 лет обеспечивать. Что тут сравнивать? Бред какой-то. Абсолютно беспочвенные утверждения", - сказал специалист.

Он заметил, что целью EastMed является диверсификация поставок энергоресурсов в Европу, но он не станет альтернативой российским поставкам, так как его проектная мощность всего 12-16 миллиардов кубометров газа в год.

"К тому же "Северный поток" строится, и если даже строительство затянется, то не надолго", - считает специалист.

Он напомнил и о конфликте между Кипром и Турцией в связи с разработкой газовых месторождений.