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РИА Новости

Сальвини уведомил премьера Италии о необходимости досрочных выборов

21:18, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкВице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини . Архивное фото
РИМ, 8 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини проинформировал премьер-министра страны Джузеппе Конте, что в парламенте более нет большинства для поддержки правительства, и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов.
"Сегодня я заявил премьер-министру Конте: давайте сразу направимся в парламент, чтобы зафиксировать, что большинства больше нет, как показало голосование по TAV, и быстро дадим слово итальянцам", - говорится в ноте Сальвини.
Маттео Сальвини
Вчера, 02:02РИА Новости
Сальвини заявил о разногласиях в правительственной коалиции Италии
Перспектива полноценного кризиса в коалиции, которую "Лига" составляет с "Движением 5 звезд", возникла после голосования в сенате в связи со строительством скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). Сенаторы от "Лиги" проголосовали против резолюции "Движения", призывающей парламент воспрепятствовать проекту, и присоединились в этом вопросе к парламентской оппозиции.
По словам Сальвини, "итальянцам необходимы определенность и правительство, которое занимается делами".
"Мы не хотим больше депутатских кресел или министров, нам не нужны перестановки или технические правительства: после этого правительства, которое сделало много хорошего, могут быть только выборы... Каникулы не могут быть предлогом для потери времени, и парламентарии, если только они не хотят любыми средствами спасти своей мандат, могут вернуться к работе на следующей неделе, как миллионы итальянцев", - сказал вице-премьер.
Накануне Сальвини заявил, что в правительственной коалиции "что-то сломалось". Лидер "Движения", вице-премьер Луиджи Ди Майо в Facebook написал, что "устал от дворцовых игр". Источники в "Движении" сообщили, что оно выступает против "технического правительства", которое в отсутствие парламентского большинства могло бы просуществовать до следующих выборов.
В четверг утром консультации с президентом страны Серджо Маттареллой провел премьер Джузеппе Конте, отменивший пресс-конференцию, которую он планировал устроить перед отпуском. После встречи сообщалось, что речь на ней не шла ни о начале кризиса, ни об отставке Конте. Позднее премьер-министр провел отдельные встречи с Сальвини и Ди Майо.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
4 июня, 17:58Радио
Моментов – море. Премьер Италии пообещал "потопить" правительствоСоюзники по итальянскому кабинету надеются обойтись друг без друга. Но их столкновение неминуемо. А ЧП в Венеции очень кстати показало итальянцам, что если тарана не избежать, то лучше все-таки быть на большом корабле.
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