Митинг в Бишкеке после задержания Атамбаева. Прямая трансляция

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на митинг в Бишкеке после его задержания.
Атамбаев сдался силовикам после переговоров, когда спецназ предпринял третью попытку штурма его резиденции в Кой-Таш.
Накануне спецслужбы дважды пытались задержать Атамбаева, однако не смогли этого сделать из-за сопротивления самого экс-президента и его сторонников.
В ходе столкновения пострадали 80 человек, один боец спецназа погиб.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал случившееся внутренним делом Киргизии.