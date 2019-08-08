Митинг в Бишкеке после задержания Атамбаева. Прямая трансляция

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Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на митинг в Бишкеке после его задержания.

Атамбаев сдался силовикам после переговоров, когда спецназ предпринял третью попытку штурма его резиденции в Кой-Таш.

Накануне спецслужбы дважды пытались задержать Атамбаева, однако не смогли этого сделать из-за сопротивления самого экс-президента и его сторонников.

В ходе столкновения пострадали 80 человек, один боец спецназа погиб.