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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Митинг в Бишкеке после задержания Атамбаева. Прямая трансляция

21:21, 8 августа 2019
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Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на митинг в Бишкеке после его задержания.
Атамбаев сдался силовикам после переговоров, когда спецназ предпринял третью попытку штурма его резиденции в Кой-Таш.
Накануне спецслужбы дважды пытались задержать Атамбаева, однако не смогли этого сделать из-за сопротивления самого экс-президента и его сторонников.
В ходе столкновения пострадали 80 человек, один боец спецназа погиб.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал случившееся внутренним делом Киргизии.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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