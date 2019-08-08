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РИА Новости

Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"

21:05, 8 августа 2019
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© Flickr / Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец ВМС США "Портер", сообщает национальный центр управления обороной РФ.
"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа с.г. в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - говорится в сообщении.
Добавляется, что непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".
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