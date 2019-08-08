Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец ВМС США "Портер", сообщает национальный центр управления обороной РФ.
"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа с.г. в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - говорится в сообщении.
Добавляется, что непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".