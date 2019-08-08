В Госдуме надеются на ненасильственное завершение ситуации в Киргизии

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников надеется на ненасильственное завершение политической ситуации в Киргизии после спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"Я оцениваю эти события, как все-таки кому бы как не хотелось, (как) внутреннее дело этой страны… Мы надеемся, что все там завершится без вот этих вот вспышек насилия, которые последние два дня, к сожалению, мы наблюдаем", - сказал Калашников в эфире радио "Вести ФМ".

Парламентарий добавил, что межгосударственные отношения России и Киргизии находятся на "очень высоком уровне".

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Один боец спецназа погиб. Позднее Атамбаев сдался правоохранительным органам.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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