Медведев прокомментировал события в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Такое заявление глава правительства сделал по прилету в Киргизию, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

Медведев, прилетев в Киргизию, сделал заявление в связи с задержанием Атамбаева: в 21 веке свой лимит на революции Бишкек уже исчерпал pic.twitter.com/v6XHpObodW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 8, 2019

Медведев подчеркнул, что Москва не может "безучастно" относиться к происходящему, так как Киргизия — крупный партнер России, участник Евразийского союза и ОДКБ.

"Вы знаете, какая повестка дня была и у президента в последнее время, и я постоянно на контакте с коллегами. Поэтому мы, конечно, внимательно наблюдаем за тем, что происходит", — подчеркнул российский премьер.

Он также отметил, что "в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала".

Медведев подчеркнул, что если в государстве наступит политическая и экономическая нестабильность, это "ударит по огромному количеству людей", которые живут в стране, а также по всему евразийскому проекту.

Премьер сообщил, что собирается обсудить ситуацию в республике после задержания Атамбаева с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой ее правительства Мухамметкалыем Абылгазиевым.

Говоря о предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета, Медведев отметил, что оно будет насыщенным и актуальным, в частности, участники обсудят вопросы маркировки товаров и пошлины.

Штурм дома Атамбаева © Sputnik / Эркин Алымбеков В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". 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Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков

Ранее экс-президент Киргизии сдался властям после длительных переговоров. Его доставили в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета нацбезопасности.

Операция по задержанию политика началась накануне вечером в его резиденции Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Против сторонников Атамбаева применили спецсредства, в ответ они открыли огонь.

В четверг столкновения возобновились. По последним данным, пострадали 98 человек, один боец спецназа погиб.

Обвинения в адрес экс-президента

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В результате выборов он передал власть своему соратнику Сооронбаю Жээнбекову.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.