В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Два самолета Ту-95МС ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений "Океанский щит — 2019", сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Продолжительность перелета превысила десять часов.

Отмечается, что дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — добавили в ведомстве.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о "перехвате" российских стратегических бомбардировщиков.

В заявлении ведомства отмечается, что в воздухе находились четыре американских истребителя в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения, военно-транспортного борта и заправщика.

В NORAD отметили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

"Океанский щит — 2019"

С 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проходит оперативное учение "Океанский щит — 2019".

В маневрах участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, 10 634 военнослужащих.