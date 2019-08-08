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РИА Новости

В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95

20:35, 8 августа 2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
© Sputnik
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Два самолета Ту-95МС ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений "Океанский щит — 2019", сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что на отдельных этапах самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.
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Продолжительность перелета превысила десять часов.
Отмечается, что дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — добавили в ведомстве.
Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о "перехвате" российских стратегических бомбардировщиков.
В заявлении ведомства отмечается, что в воздухе находились четыре американских истребителя в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения, военно-транспортного борта и заправщика.
В NORAD отметили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.
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"Океанский щит — 2019"

С 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проходит оперативное учение "Океанский щит — 2019".
В маневрах участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, 10 634 военнослужащих.
В ходе учений отрабатывается применение межфлотской группировки ВМФ, готовность к защите национальных интересов и отработка навыков по управлению силами флота.
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Ту-95МСВоздушно-космические силы РоссииВВС СШАF-22РоссияСШАВ мире
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