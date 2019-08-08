Медведев ожидает, что заседание Межправсовета ЕАЭС будет насыщенным

ЧОЛПОН-АТА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ожидает, что заседание Евразийского межправительственного совета в киргизском городе Чолпон-Ата в пятницу будет насыщенным и актуальным, в частности, будут обсуждены вопросы с маркировкой товаров и пошлинами.

"Как всегда, повестка и насыщенная, и актуальная. Когда собираются главы правительств, рассматриваются все насущные, важнейшие вопросы развития нашего большого евразийского проекта. Там и вопросы, связанные с пошлинами, и с маркировкой, и целый ряд других вопросов, в том числе внесенных по инициативе различных сторон", - сказал Медведев журналистам.

Он отметил, что ценность такого формата работы как раз в том, что любая сторона может вынести на рассмотрение вопрос, который имеет экономическое или социальное значение в конкретной стране.