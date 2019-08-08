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РИА Новости

Медведев ожидает, что заседание Межправсовета ЕАЭС будет насыщенным

20:32, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ожидает, что заседание Евразийского межправительственного совета в киргизском городе Чолпон-Ата в пятницу будет насыщенным и актуальным, в частности, будут обсуждены вопросы с маркировкой товаров и пошлинами.
"Как всегда, повестка и насыщенная, и актуальная. Когда собираются главы правительств, рассматриваются все насущные, важнейшие вопросы развития нашего большого евразийского проекта. Там и вопросы, связанные с пошлинами, и с маркировкой, и целый ряд других вопросов, в том числе внесенных по инициативе различных сторон", - сказал Медведев журналистам.
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Он отметил, что ценность такого формата работы как раз в том, что любая сторона может вынести на рассмотрение вопрос, который имеет экономическое или социальное значение в конкретной стране.
"И уже на уровне глав правительств этот вопрос сразу же рассматривается. Так что я уверен, что завтра должны быть серьёзные, полноценные обсуждения всех этих и других вопросов", - добавил Медведев.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевЭкономика
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