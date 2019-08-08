В МИД прокомментировали отмену переговоров властей Венесуэлы с оппозицией

"Выражаем глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна - это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей", - говорится в комментарии.