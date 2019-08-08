В МИД прокомментировали отмену переговоров властей Венесуэлы с оппозицией

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва сожалеет об отмене запланированного раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
"Выражаем глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна - это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей", - говорится в комментарии.
Кроме того, глубокое сожаление вызывает то, что "агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле, готовыми, судя по всему, принести перспективу нормализации обстановки в жертву собственным амбициям".
"Убеждены: альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует. Иной ход развития событий - путь к хаосу с непредсказуемыми последствиями", - сказано в комментарии.