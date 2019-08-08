Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T20:07Z
https://ria.ru/20190808/1557317357.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_76e490d3ac3d3d88cb698c9913f0d220.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД прокомментировали отмену переговоров властей Венесуэлы с оппозицией

20:07, 8 августа 2019
630
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва сожалеет об отмене запланированного раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
"Выражаем глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна - это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей", - говорится в комментарии.
Кроме того, глубокое сожаление вызывает то, что "агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле, готовыми, судя по всему, принести перспективу нормализации обстановки в жертву собственным амбициям".
"Убеждены: альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует. Иной ход развития событий - путь к хаосу с непредсказуемыми последствиями", - сказано в комментарии.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 19:58Попытка госпереворота в Венесуэле
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
500401
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
РИА
Новости
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали заявления США о диалоге с Венесуэлой
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Лента
новостей
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
МИД Британии обвинил Асада в нарушении режима прекращения огня в Сирии
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор предложила Турции выстроить новую модель в отношениях с Крымом
Строительство газопровода Северный поток — 2
Эксперт оценил статью Junge Welt о конкуренте "Северного потока — 2"
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
В Бишкеке начался разгон митингующих сторонников Атамбаева
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Сотрудники МЧС
В Ульяновской области при пожаре погиб младенец
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния