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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы

19:58, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ЖЕНЕВА, 8 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что новые санкции США в отношении Венесуэлы негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране. Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном в четверг в Женеве.
"Согласно официальным данным, экономика Венесуэлы сократилась на 47,6 % за период с 2013 по 2018 год. Я обеспокоена тем, что с новыми санкциями, еще более ограничивающими экономическую деятельность, деловые круги и финансовые учреждения, скорее всего, будут полностью останавливать сделки, связанные с правительством Венесуэлы, чтобы не подвергаться риску наказания за нарушение санкций", - заявила глава УВКПЧ ООН.
По ее словам, несмотря на то, что новые санкции технически не применяются к операциям, касающимся продуктов питания, одежды и лекарств, "они могут значительно усугубить кризис для миллионов простых венесуэльцев, тем более что финансовые институты во всем мире, которые имеют коммерческие отношения с правительствами США и Венесуэлы, наверняка будут соблюдать чрезмерные требования".
Бачелет напомнила, что экономический кризис в Венесуэле начался до того, как были введены первые санкции. Однако те ограничения, которые были введены в августе 2017 года и в январе 2019 года, усугубили последствия кризиса и гуманитарную ситуацию в стране.
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"Превратить кризис в коллапс". Что США делают с ВенесуэлойПравительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией. Причины этого решения в эфире радио Sputnik проанализировал декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.
"Существует большое количество данных, свидетельствующих о том, что широкомасштабные односторонние санкции могут в конечном итоге лишать людей основных прав человека, включая их экономические права, а также права на питание и здоровье, и могут создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи", - добавила глава УВКПЧ ООН.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМишель БачелетВенесуэлаООНСШАВ мире
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