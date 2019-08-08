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РИА Новости

Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках

19:50, 8 августа 2019
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtУкладка труб газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Швеции
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Nord Stream 2 AG — оператор "Северного потока — 2" — предупредил Датское энергетическое агентство об удорожании и переносе срока реализации проекта из-за затягивания решения по строительству, рассказал РИА Новости официальный представитель компании.
Ранее Reuters сообщило, что Nord Stream 2 AG в письме в апелляционный совет указало затраты в сто миллионов евро из-за новых требований датских властей. Агентство также отметило, что работа по третьему варианту прокладки газопровода может повлечь за собой задержку запуска проекта на срок до восьми месяцев и дополнительные расходы еще в 560 миллионов евро.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
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Однако оператор не подтвердил РИА Новости эти цифры. При этом в компании заявили, что задержка на несколько месяцев может привести к дополнительным издержкам на сотни миллионов евро. Однако итоговые оценки, отметили в Nord Stream 2 AG, можно подвести только после получения разрешения на строительство от Дании.
В конце июня Nord Stream 2 AG отозвал заявку на строительство по основному маршруту, который проходит в датских территориальных водах. Оператор отметил, что было принято решение сконцентрироваться на втором и третьем маршрутах, которые полностью соответствуют экологическим и техническим требованиям.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в начале лета подчеркивал, что на строительство датского участка потребуется максимум пять недель, не учитывая пуско-наладочные работы.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 20:06РИА Новости
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Трубопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Завершить проект планируют в конце года.
За реализацию проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках газа, а также Норвегия, правительству которой владеет 30 процентами акций компании Kvaerner, входящей в число подрядчиков строительства.
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
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Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Против строительства выступает Украина. В Киеве опасаются, что реализацию проекта приведет к потерям доходов от транзита российского газа. Литва, Латвия и Польша также критикуют "Северный поток – 2", называя проект политическим.
Неоднократно выступали против строительства газопровода и США, поскольку американские власти планируют поставлять в Европу сжиженный природный газ. В конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий санкции против участников проекта.
Российские власти многократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и призван укрепить европейскую энергетическую безопасность. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала возможные санкции против участников проекта новым витком русофобии.
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23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ДанияЕвропаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ничего России компенсирует все за счёт народа
8 августа, 21:37
ccomissarkattani
120014229
Появился еще один повод для ссоры в ЕС, часть компаний вкладывает деньги в проект, а датские продажные чиновники вставляют палки в колеса. Потом будут говорить что это Путин в этом виноват.
8 августа, 20:37
Марина Резник
3610012
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