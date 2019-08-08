Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Nord Stream 2 AG — оператор "Северного потока — 2" — предупредил Датское энергетическое агентство об удорожании и переносе срока реализации проекта из-за затягивания решения по строительству, рассказал РИА Новости официальный представитель компании.

Ранее Reuters сообщило, что Nord Stream 2 AG в письме в апелляционный совет указало затраты в сто миллионов евро из-за новых требований датских властей. Агентство также отметило, что работа по третьему варианту прокладки газопровода может повлечь за собой задержку запуска проекта на срок до восьми месяцев и дополнительные расходы еще в 560 миллионов евро.

Однако оператор не подтвердил РИА Новости эти цифры. При этом в компании заявили, что задержка на несколько месяцев может привести к дополнительным издержкам на сотни миллионов евро. Однако итоговые оценки, отметили в Nord Stream 2 AG, можно подвести только после получения разрешения на строительство от Дании.

В конце июня Nord Stream 2 AG отозвал заявку на строительство по основному маршруту, который проходит в датских территориальных водах. Оператор отметил, что было принято решение сконцентрироваться на втором и третьем маршрутах, которые полностью соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в начале лета подчеркивал, что на строительство датского участка потребуется максимум пять недель, не учитывая пуско-наладочные работы.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.

Трубопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Завершить проект планируют в конце года.

За реализацию проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках газа, а также Норвегия, правительству которой владеет 30 процентами акций компании Kvaerner, входящей в число подрядчиков строительства.

Против строительства выступает Украина. В Киеве опасаются, что реализацию проекта приведет к потерям доходов от транзита российского газа. Литва, Латвия и Польша также критикуют "Северный поток – 2", называя проект политическим.

Неоднократно выступали против строительства газопровода и США, поскольку американские власти планируют поставлять в Европу сжиженный природный газ. В конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий санкции против участников проекта.