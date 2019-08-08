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РИА Новости

В Северодвинске параметры окружающей среды после ЧП находятся в норме

19:45, 8 августа 2019
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
МУРМАНСК/МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все параметры окружающей среды в Северодвинске и его окрестностях после ЧП в воинской части в районе Нёноксы находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области.
Во второй половине четверга в правительстве Архангельской области состоялось второе заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту произошедшего инцидента в воинской части в районе Нёноксы. Комиссию возглавил губернатор Игорь Орлов, который прервал рабочий визит в Устьянский район и оперативно вернулся в Архангельск.
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"В рамках заседания представлена информация о состоянии окружающей среды в Северодвинске и на прилегающих к городу территориях. По результатам представленных экспертиз, все параметры находятся в пределах нормы. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщил Роспотребнадзор, опасности для здоровья населения в Северодвинске после взрыва на полигоне нет.
"На территории города в постоянном режиме работают 6 мониторинговых станций. Роспотребнадзор проводит исследования каждый час. Уровней загрязнения, представляющих риски для здоровья населения, нет", - говорится в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как ранее сообщили в Минобороны, в результате взрыва двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика, позже два человека от полученных ранений скончались.
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