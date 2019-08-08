В Северодвинске параметры окружающей среды после ЧП находятся в норме

МУРМАНСК/МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все параметры окружающей среды в Северодвинске и его окрестностях после ЧП в воинской части в районе Нёноксы находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области.

Во второй половине четверга в правительстве Архангельской области состоялось второе заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту произошедшего инцидента в воинской части в районе Нёноксы. Комиссию возглавил губернатор Игорь Орлов, который прервал рабочий визит в Устьянский район и оперативно вернулся в Архангельск.

"В рамках заседания представлена информация о состоянии окружающей среды в Северодвинске и на прилегающих к городу территориях. По результатам представленных экспертиз, все параметры находятся в пределах нормы. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Роспотребнадзор, опасности для здоровья населения в Северодвинске после взрыва на полигоне нет.

"На территории города в постоянном режиме работают 6 мониторинговых станций. Роспотребнадзор проводит исследования каждый час. Уровней загрязнения, представляющих риски для здоровья населения, нет", - говорится в пресс-службе Роспотребнадзора.